Є три причини, за якими багатодітного батька можуть забрати до ЗСУ

Військовий ЗСУ з дітьми. Ілюстративне фото: Мінцифри

В Україні відстрочка від мобілізації надається певним категоріям військовозобов'язаних, зокрема багатодітним батькам. Проте, згідно з чинним законодавством, такі особи можуть бути призвані на військову службу за умови порушення певних умов.

Про це повідомляє сайт Telegraf з посиланням на інформацію Полтавського ТЦК.

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Відповідно до законодавства України, чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку від мобілізації. Однак Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки зазначає випадки, коли така відстрочка може бути скасована.

Серед таких випадків:

наявність заборгованості по сплаті аліментів, сумарний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

проживання окремо від дітей та невиплата аліментів, тобто ненадання матеріального утримання;

виховання дитини, яка перебуває на усиновленні, але при цьому біологічний батько сплачує аліменти.

Нагадаємо, юрист Владислав Дерій пояснив, яка категорія громадян може бути мобілізована у квітні.

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