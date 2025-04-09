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Отца троих детей тоже могут мобилизовать — есть три причины

9 апреля 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Есть три причины, по которым многодетного отца могут забрать в ВСУ
Военный ВСУ с детьми. Иллюстративное фото: Минцифры
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Украине отсрочка от мобилизации предоставляется определенным категориям военнообязанных, в частности многодетным родителям. Однако, согласно действующему законодательству, такие лица могут быть призваны на военную службу при условии нарушения определенных условий.

Об этом сообщает сайт Telegraf со ссылкой на информацию Полтавского ТЦК.

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В соответствии с законодательством Украины, мужчины, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако Полтавский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отмечает случаи, когда такая отсрочка может быть отменена.

Среди таких случаев:

  • наличие задолженности по уплате алиментов, суммарный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;
  • проживание отдельно от детей и невыплата алиментов, то есть непредоставление материального содержания;
  • воспитание ребенка, который находится на усыновлении, но при этом биологический отец платит алименты.

Напомним, юрист Владислав Дерий объяснил, какая категория граждан может быть мобилизована в апреле.

Ранее заместитель начальника четвертого центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайка объяснил нюансы контракта "18-24".

ВСУ мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные родители
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