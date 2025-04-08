Чоловіків, які опинились у резерві, можуть мобілізувати будь-коли

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: 150 навчальний центр Командування ТрО ЗСУ

У квітні поточного року бронювання від мобілізації не буде поширюватися на окрему категорію громадян, які перебувають у військовому резерві. Підприємства не мають можливості забронювати цих осіб.

Про категорію громадян, які ризикують бути мобілізованими вже у квітні на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Згідно з поясненнями юриста, підприємства не мають можливості забронювати осіб, що раніше проходили службу у Збройних Силах України, звільнилися та були зараховані до оперативного резерву.

Хоча загальна мобілізація в Україні триває, і певні категорії громадян, які перебувають на військовому обліку, мають право на бронювання, це не стосується осіб з оперативного резерву.

Як зазначає Владислав Дерій, більшість військовослужбовців, які звільнилися з армії минулого року, автоматично були зараховані до оперативного резерву і тому не підлягають бронюванню.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як отримати бронювання від мобілізації у квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, які підприємства мають право забронювати у квітні 75% своїх працівників.

Він також наголосив на тому, що резервісти можуть бути повторно мобілізовані у разі потреби.