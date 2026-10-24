Розшук у базі Армор за наявності відстрочки в Резерв+: що робити

Патрульна поліція перевіряє документи. Фото: Національна поліція України/npu.gov.ua/

Відсутність статусу розшуку в застосунку "Резерв+" не завжди рятує від затримання поліцією. Через розбіжності між даними ТЦК та правоохоронною системою "Армор" студентів магістратури з чинними відстрочками та інших громадян з бронюванням можуть силоміць доставити до військкоматів та мобілізувати.

Як діяти в такому випадку пояснив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Чому поліцейські затримують людей з відстрочкою

Ситуація з розбіжностями у державних реєстрах стала масовою проблемою для громадян, які законно оформили відстрочку від мобілізації. Показовим є випадок студента, який вступив на магістратуру після здобуття ступеня бакалавра. З липня 2025 року до липня 2026 року чоловік перебував у розшуку через неоновлення військово-облікових даних, що відображалося у застосунку "Резерв+" у вигляді червоної стрічки.

Після того як минув рік, статус розшуку зник автоматично, проте наприкінці серпня з'явився знову. Громадянин спробував сплатити штраф онлайн, але система закрила провадження через закінчення строків, вказавши, що платити не потрібно. Після подання запиту через додаток червоний статус змінився на коричневу стрічку, яка підтверджує наявність відстрочки.

Хоч у хлопця були абсолютно "чисті" електронні документи та успішні випадки перевірки представниками територіальних центрів комплектування, патрульна поліція під час зупинки за порушення правил дорожнього руху виявила в системі "Армор" старий запис про правопорушення.

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Правоохоронці проігнорували дані з "Резерв+" та силоміць доставили чоловіка до будівлі ТЦК для актуалізації інформації. У самому військкоматі підтвердили легальність відстрочки та пояснили, що зняття розшуку в базах МВС необхідно вирішувати безпосередньо з поліцією.

Хто винен у тому, що в базах даних невідповідна інформація про розшук чи відстрочку — поліція чи ТЦК

Юрист Владислав Дерій зазначає, що за умови відсутності запису про розшук у "Резерв+" працівники поліції не наділені повноваженнями затримувати та доставляти громадянина до військкомату.

Після закриття адміністративної справи саме представники ТЦК зобов'язані надіслати до Національної поліції офіційне повідомлення про те, що підстав для затримання людини більше немає.

Ця процедура чітко регламентована пунктом 79 постанови Кабінету Міністрів України № 1487. Згідно з документом, районні ТЦК мають формувати звернення з вказанням прізвища, імені, по батькові, адреси задекларованого місця проживання, дати народження та унікального вихідного номера.

Документ обов'язково засвідчується кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Правознавець наголошує, що в подібних випадках відбувається одне з двох: або військкомат взагалі не направив відповідне звернення до правоохоронних органів, або поліцейські вчасно не оновили свою внутрішню базу "Армор", діючи при цьому з перевищенням службових повноважень.

Як захиститися від незаконного доправлення до ТЦК

Якщо патрульні наполягають на доставці до військкомату через старі записи в планшеті, юрист Владислав Дерій радить під час перевірки документів сповістити поліцейських про наявність оформленої відстрочки, закриття адміністративної справи та чистий статус у системі "Резерв+".

Якщо ці аргументи ігноруються і починається процес затримання, громадянин має вимагати складання офіційного протоколу. У разі відмови правоохоронців оформлювати документи слід негайно викликати слідчо-оперативну групу та фіксувати факт перевищення поліцейськими службових повноважень.

Процедура затримання, вимоги закону та обов'язковий протокол

Відповідно до пункту 54 урядової постанови № 560, якщо людина відмовляється прослідувати до районного чи міського ТЦК, поліцейський з групи оповіщення дійсно має право провести адміністративне затримання. Проте такі дії відбуваються виключно на підставі статей 261 та 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стаття 261 КУпАП вимагає обов'язкового складання протоколу про адміністративне затримання. У цьому документі фіксується дата і місце події, посада та повні дані правоохоронця, відомості про затриманого, а також точний час і мотиви обмеження волі.

Протокол мають підписати обидві сторони, а якщо затриманий відмовляється ставити підпис, про це робиться відповідна позначка. Закон також зобов'язує негайно сповістити родичів про місце перебування особи, а на її прохання — навіть керівництво за місцем роботи. Окрім цього, посадові особи повинні поінформувати про інцидент центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, якщо тільки затриманий не захищає себе сам або вже не запросив власного адвоката.

Новини.LIVE інформували, що суд в Івано-Франківську став на бік чоловіка, якого ТЦК безпідставно записав у порушники. Зокрнема йому виписали електронну повістку з вимогою прийти до 10:20, але вже за хвилину, о 10:21, внесли в систему статус порушника, навіть не вручивши документ. Суд визнав такі дії військкомату незаконними.

Водночас норма про призов суто з 25 років захищає далеко не всю молодь, і тисячі хлопців у 2026 році все одно ризикують опинитися в армії. Як зазначає юрист Євген Филипець, мобілізувати достроково можуть колишніх обмежено придатних, випускників військових кафедр зі званнями, а також експрацівників поліції.