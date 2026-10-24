Поиск в базе Армор при наличии отсрочки в Резерв+: что делать

Патрульная полиция проверяет документы. Фото: Национальная полиция Украины/npu.gov.ua/

Отсутствие статуса «в розыске» в приложении «Резерв+» не всегда спасает от задержания полицией. Из-за расхождений между данными ТЦК и правоохранительной системой «Армор» студентов магистратуры с действующими отсрочками и других граждан с бронированием могут силой доставить в военкоматы и мобилизовать.

Как действовать в таком случае, объяснил юрист Владислав Дерий, передает Новости.LIVE.

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Почему полицейские задерживают людей с отсрочкой

Ситуация с несоответствиями в государственных реестрах стала массовой проблемой для граждан, законно оформивших отсрочку от мобилизации. Показателен случай студента, поступившего в магистратуру после получения степени бакалавра. С июля 2025 года по июль 2026 года мужчина находился в розыске из-за не обновления военно-учетных данных, что отображалось в приложении «Резерв+» в виде красной полосы.

По истечении года статус розыска исчез автоматически, однако в конце августа появился снова. Гражданин попытался оплатить штраф онлайн, но система закрыла дело в связи с истечением сроков, указав, что платить не нужно. После подачи запроса через приложение красный статус сменился на коричневую полосу, подтверждающую наличие отсрочки.

Хотя у молодого человека были абсолютно «чистые» электронные документы и успешные проверки представителями территориальных центров комплектования, патрульная полиция во время остановки за нарушение правил дорожного движения обнаружила в системе «Армор» старую запись о правонарушении.

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Правоохранители проигнорировали данные из «Резерв+» и силой доставили мужчину в здание ТЦК для актуализации информации. В самом военкомате подтвердили законность отсрочки и объяснили, что снятие розыска в базах МВД необходимо решать непосредственно с полицией.

Кто виноват в том, что в базах данных содержится неверная информация о розыске или отсрочке — полиция или ТЦК

Юрист Владислав Дерий отмечает, что при отсутствии записи о розыске в «Резерв+» сотрудники полиции не наделены полномочиями задерживать и доставлять гражданина в военкомат.

После закрытия административного дела именно представители ТЦК обязаны направить в Национальную полицию официальное уведомление о том, что оснований для задержания человека больше нет.

Эта процедура четко регламентирована пунктом 79 постановления Кабинета Министров Украины № 1487. Согласно документу, районные ТЦК должны составлять обращение с указанием фамилии, имени, отчества, адреса задекларированного места жительства, даты рождения и уникального исходящего номера.

Документ обязательно заверен квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. Правовед отмечает, что в подобных случаях происходит одно из двух: либо военкомат вообще не направил соответствующее обращение в правоохранительные органы, либо полицейские своевременно не обновили свою внутреннюю базу «Армор», действуя при этом с превышением служебных полномочий.

Как защититься от незаконной доставки в ТЦК

Если патрульные настаивают на доставке в военкомат из-за старых записей в планшете, юрист Владислав Дерий советует во время проверки документов уведомить полицейских о наличии оформленной отсрочки, о закрытии административного дела и чистом статусе в системе «Резерв+».

Если эти аргументы игнорируются и начинается процесс задержания, гражданин должен потребовать составления официального протокола. В случае отказа правоохранителей оформлять документы следует немедленно вызвать следственно-оперативную группу и зафиксировать факт превышения полицейскими служебных полномочий.

Процедура задержания, требования закона и обязательный протокол

В соответствии с пунктом 54 постановления правительства № 560, если человек отказывается пройти в районный или городской ТЦК, полицейский из группы оповещения действительно имеет право произвести административное задержание. Однако такие действия осуществляются исключительно на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Статья 261 КУоАП требует обязательного составления протокола об административном задержании. В этом документе фиксируются дата и место происшествия, должность и полные данные сотрудника правоохранительных органов, сведения о задержанном, а также точное время и мотивы ограничения свободы.

Протокол должны подписать обе стороны, а если задержанный отказывается ставить подпись, об этом делается соответствующая пометка. Закон также обязывает немедленно уведомить родственников о месте нахождения лица, а по его просьбе — даже руководство по месту работы. Кроме того, должностные лица должны проинформировать об инциденте центры по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи, если только задержанный не защищает себя сам или уже не пригласил собственного адвоката.

Новости.LIVE сообщали, что суд в Ивано-Франковске встал на сторону мужчины, которого ТЦК безосновательно занес в список нарушителей. В частности, ему выписали электронную повестку с требованием явиться к 10:20, но уже через минуту, в 10:21, внесли в систему статус нарушителя, даже не вручив документ. Суд признал такие действия военкомата незаконными.

В то же время норма о призыве исключительно с 25 лет защищает далеко не всю молодежь, и тысячи парней в 2026 году все равно рискуют оказаться в армии. Как отмечает юрист Евгений Филипец, досрочно мобилизовать могут бывших ограниченно годных, выпускников военных кафедр со званиями, а также бывших сотрудников полиции.