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Базова загальновійськова підготовка — всі нюанси, які треба знати

11 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
БЗВП в Україні— хто повинен обов'язково пройти військову підготовку
Військові навчання. Фото: пресслужба 24-ї ОМБр ім. Короля Данила
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Вже наступного року, з вересня 2025-го, в Україні замість строкової служби всі громадяни будуть зобов'язані пройти базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Як це має відбуватися та чи існує кримінальна відповідальність за ігнорування цього обов'язку?

Новини.LIVE розповість усі подробиці про нововведення для громадян та їх військову підготовку.

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Що таке базова загальновійськова підготовка

Базова загальновійськова підготовка є вишколом, де майбутніх військовозобов'язаних громадянам навчатимуть, як виконувати різні бойові завдання, використовувати зброю, поводитися на полі бою, а також надавати домедичну та первинну психологічну допомогу. 

Хто зобов'язаний пройти базову загальновійськову підготовку

Базову загальновійськову підготовку мають пройти всі чоловіки віком від 18 до 24 років. Це стосуватиметься навіть тих, хто навчається за денною чи дуальною формою здобуття освіти. 

Йдеться про:

  • курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;
  • курсантів закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліціянтів;
  • поліціянтів під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліціянтів.

Важливо! Жінки можуть пройти базову загальновійськову підготовку за власним бажанням. 

Скільки часу триває БЗВП

Теоретична підготовка входитиме до навчальних планів ЗВО. Таким чином, БЗВП розпочнеться:

  • для здобувачів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти — на другому році навчання;
  • для здобувачів вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та освітнього ступеня молодшого бакалавра — на першому році навчання.

До того ж практична підготовка проводиться після опанування теоретичної частини у поточному навчальному році строком до одного місяця протягом травня — жовтня, зокрема часом відведеного на канікулярну відпустку здобувачів вищої освіти.

Термін проведення БЗВП під час воєнного стану, який наразі й триває в Україні, становить три місяці. З яких перший місяць проводитимуть базову загальновійськову підготовку, а решту — фахову. 

Проте у мирні часи служба триватиме загалом п'ять місяців, де три місяці буде загальновійськова підготовка, а два — фахова. 

Де можна пройти базову загальновійськову підготовку

  • У закладах вищої освіти;
  • вищих військових навчальних закладах.

Загалом БЗВП буде включена до навчальних планів як окрема дисципліна серед інших предметів навчальної програми.

Хто має право не проходити базову загальновійськову підготовку

Від загальновійськової підготовки звільняються три категорії громадян. Це люди, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я, чоловіки, які вже проходили раніше військову службу, а також ті, хто служив в іншій країні до отримання українського громадянства

Отримав направлення на БЗВП — як діяти далі 

Важливо! Перед тим як чоловік чи жінка пройде базову загальновійськову підготовку, їм вручать направлення, але перед цим слід обов'язково має:

  • пройти медичний огляд;
  • пройти професійно-психологічний відбір.

Надалі комісія має надати рішення про направлення для проходження служби. І виключно вже після цього прийти за адресою та часом у навчальну частину чи центр, які будуть зазначені у повістці територіального центру комплектування.

Проходження громадянами БЗВП організовують районні державні адміністрації чи виконавці органи міських рад спільно з ТЦК та СП. 

Що буде, якщо проігнорувати проходження базової військової підготовки

Якщо людина не з'явиться до ТЦК за викликом на проходження базової загальновійськової підготовки, то її можуть покарати згідно з чинним законом. 

Якщо студент відмовляється проходити практичну БЗВП, але є придатним до військової служби, то його можуть відрахувати із закладу освіти відповідно до законодавства у сфері освіти.

Громадянин має право не прийти у термін, вказаний у повістці, якщо є:

  • перешкода стихійного характеру;
  • хвороба;
  • воєнні дії на відповідній території та їхні наслідки;
  • смерть його близького родича або близького родича його дружини.

Якщо виник один із зазначених випадків, людина невідкладно має прийти до територіального центру комплектування і пояснити причину своєї відсутності упродовж трьох днів. Сповістити військкомат можна і в інший спосіб, але це має відбутися  не пізніше ніж через сім днів після дати, вказаної у повістці.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляв, що хоче у грудні ухвалити рішення про нову модель базової військової підготовки

Також на базі чотирьох навчальних центрів Збройних сил України збільшили терміни проходження БЗВП.

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