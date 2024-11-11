БОВП — кто должен обязательно пройти военную подготовку

Военные учения. Фото: пресс-служба 24-й ОМБр им. Короля Даниила

Уже в следующем году с сентября 2025-го в Украине вместо срочной службы все граждане будут обязаны пройти базовую общевойсковую подготовку (БОВП). Как это должно происходить и существует ли уголовная ответственность за игнорирование этой обязанности?

Новини.LIVE расскажет все подробности о нововведениях для граждан и их военной подготовке.

Читайте также:

Базовая общевойсковая подготовка является обучением, где будущих военнообязанных гражданам будут обучать, как выполнять различные боевые задачи, использовать оружие, вести себя на поле боя, а также оказывать медицинскую и первичную психологическую помощь.

Базовую общевойсковую подготовку должны пройти все мужчины от 18 до 24 лет. Это касается даже тех, кто учится по дневной или дуальной форме получения образования.

Речь идет о:

курсантах высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования;

курсантах учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

полицейских во время прохождения первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.

Важно! Женщины могут пройти базовую общевойсковую подготовку по собственному желанию.

Теоретическая подготовка будет входить в учебные планы ЗВО. Таким образом, БОВП начнется:

для соискателей высшего образования на основе полного общего среднего образования — на втором году обучения;

для соискателей высшего образования на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и образовательной степени младшего бакалавра — на первом году обучения.

К тому же практическая подготовка проводится после овладения теоретической частью в текущем учебном году сроком до одного месяца в течение мая — октября, в частности, временем отведенного на каникулярный отпуск соискателей высшего образования.

Срок проведения БОВП во время военного положения, которое продолжается в Украине, составляет три месяца. Из которых первый месяц будут проводить базовую общевойсковую подготовку, а остальные — профессиональную.

Тем не менее, в мирное время служба продлится всего пять месяцев, где три месяца будет общевойсковая подготовка, а два — профессиональная.

В заведениях высшего образования;

высших военных учебных заведениях.

В целом БОВП будет включена в учебные планы, как отдельная дисциплина среди других предметов учебной программы.

От общевойсковой подготовки освобождаются три категории граждан. Это люди, которые признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья, мужчины, уже проходившие ранее военную службу, а также те, кто служил в другой стране до получения украинского гражданства.

Важно! Перед тем как мужчина или женщина пройдет базовую общевойсковую подготовку, им вручат направление, но перед этим следует обязательно:

пройти медицинское освидетельствование;

пройти профессионально психологический отбор.

В дальнейшем комиссия должна предоставить решение о направлении прохождения службы. И только после этого прийти по адресу и времени в учебную часть или центр, которые будут указаны в повестке территориального центра комплектования.

Прохождение гражданами БОВП организуют районные государственные администрации или исполнители органы городских советов совместно с ТЦК и СП.

Если человек не явится в ТЦК по вызову на прохождение базовой общевойсковой подготовки, то его могут наказать по действующему закону.

Если студент отказывается проходить практическую БОВП, но пригоден к военной службе, то его могут отчислить из учебного заведения в соответствии с законодательством в сфере образования.

Гражданин имеет право не прийти в срок, указанный в повестке, если есть:

препятствие стихийному характеру;

болезнь;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

смерть его близкого родственника или близкого родственника его жены.

Если возник один из указанных случаев, человек должен безотлагательно прийти в территориальный центр комплектования и объяснить причину своего отсутствия в течение трех дней. Извести военкомат можно и другим способом, но это должно произойти не позднее чем через семь дней после даты, указанной в повестке.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявлял, что хочет в декабре принять решение о новой модели базовой военной подготовки.

Также на базе четырех учебных центров Вооруженных сил Украины увеличили сроки прохождения БОВП.