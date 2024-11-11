БОВП — кто должен обязательно пройти военную подготовку

Базовая общевойсковая подготовка — все важные нюансы
Уже в следующем году с сентября 2025-го в Украине вместо срочной службы все граждане будут обязаны пройти базовую общевойсковую подготовку (БОВП). Как это должно происходить и существует ли уголовная ответственность за игнорирование этой обязанности?
Новини.LIVE расскажет все подробности о нововведениях для граждан и их военной подготовке.
- Что такое базовая общевойсковая подготовка
- Кто обязан пройти базовую общевойсковую подготовку
- Сколько времени длится БОВП
- Где можно пройти базовую общевоенную подготовку
- Кто имеет право не проходить базовую общевойсковую подготовку
- Получил направление на БОВП — как действовать дальше
- Что будет, если проигнорировать прохождение базовой военной подготовки
Что такое базовая общевойсковая подготовка
Базовая общевойсковая подготовка является обучением, где будущих военнообязанных гражданам будут обучать, как выполнять различные боевые задачи, использовать оружие, вести себя на поле боя, а также оказывать медицинскую и первичную психологическую помощь.
Кто обязан пройти базовую общевойсковую подготовку
Базовую общевойсковую подготовку должны пройти все мужчины от 18 до 24 лет. Это касается даже тех, кто учится по дневной или дуальной форме получения образования.
Речь идет о:
- курсантах высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования;
- курсантах учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
- полицейских во время прохождения первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских.
Важно! Женщины могут пройти базовую общевойсковую подготовку по собственному желанию.
Сколько времени длится БОВП
Теоретическая подготовка будет входить в учебные планы ЗВО. Таким образом, БОВП начнется:
- для соискателей высшего образования на основе полного общего среднего образования — на втором году обучения;
- для соискателей высшего образования на основе образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра и образовательной степени младшего бакалавра — на первом году обучения.
К тому же практическая подготовка проводится после овладения теоретической частью в текущем учебном году сроком до одного месяца в течение мая — октября, в частности, временем отведенного на каникулярный отпуск соискателей высшего образования.
Срок проведения БОВП во время военного положения, которое продолжается в Украине, составляет три месяца. Из которых первый месяц будут проводить базовую общевойсковую подготовку, а остальные — профессиональную.
Тем не менее, в мирное время служба продлится всего пять месяцев, где три месяца будет общевойсковая подготовка, а два — профессиональная.
Где можно пройти базовую общевоенную подготовку
- В заведениях высшего образования;
- высших военных учебных заведениях.
В целом БОВП будет включена в учебные планы, как отдельная дисциплина среди других предметов учебной программы.
Кто имеет право не проходить базовую общевойсковую подготовку
От общевойсковой подготовки освобождаются три категории граждан. Это люди, которые признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья, мужчины, уже проходившие ранее военную службу, а также те, кто служил в другой стране до получения украинского гражданства.
Получил направление на БОВП — как действовать дальше
Важно! Перед тем как мужчина или женщина пройдет базовую общевойсковую подготовку, им вручат направление, но перед этим следует обязательно:
- пройти медицинское освидетельствование;
- пройти профессионально психологический отбор.
В дальнейшем комиссия должна предоставить решение о направлении прохождения службы. И только после этого прийти по адресу и времени в учебную часть или центр, которые будут указаны в повестке территориального центра комплектования.
Прохождение гражданами БОВП организуют районные государственные администрации или исполнители органы городских советов совместно с ТЦК и СП.
Что будет, если проигнорировать прохождение базовой военной подготовки
Если человек не явится в ТЦК по вызову на прохождение базовой общевойсковой подготовки, то его могут наказать по действующему закону.
Если студент отказывается проходить практическую БОВП, но пригоден к военной службе, то его могут отчислить из учебного заведения в соответствии с законодательством в сфере образования.
Гражданин имеет право не прийти в срок, указанный в повестке, если есть:
- препятствие стихийному характеру;
- болезнь;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия;
- смерть его близкого родственника или близкого родственника его жены.
Если возник один из указанных случаев, человек должен безотлагательно прийти в территориальный центр комплектования и объяснить причину своего отсутствия в течение трех дней. Извести военкомат можно и другим способом, но это должно произойти не позднее чем через семь дней после даты, указанной в повестке.
Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявлял, что хочет в декабре принять решение о новой модели базовой военной подготовки.
Также на базе четырех учебных центров Вооруженных сил Украины увеличили сроки прохождения БОВП.
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