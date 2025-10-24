Відео
Головна Мобілізація Без черг і довідок — українцям спростили процедуру відстрочок

Без черг і довідок — українцям спростили процедуру відстрочок

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 22:23
Оновлено: 22:30
Електронний ТЦК - в Україні впроваджують нову систему відстрочок
Електронний ТЦК у телефоні. Фото: Юлія Свириденко

З 1 листопада в Україні запрацюють нові цифрові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Відтепер більшість процедур переведено в електронний формат — без черг, паперових довідок і зайвої бюрократії.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

Без черг і довідок — українцям спростили процедуру відстрочок - фото 1
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Електронний ТЦК

Як зазначила Свириденко, понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично, без необхідності особистого звернення до територіальних центрів комплектування. Близько 80% відстрочок можна буде оформити онлайн через застосунок "Резерв+", а решту — через будь-який зручний ЦНАП.

Ключовим підтвердженням відстрочки стане електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, який повністю замінить паперові довідки та печатки.

"Це рішення — важлива частина створення екосистеми "е-ТЦК", мета якої перевести ключові сервіси в електронний формат, підвищити прозорість і зменшити навантаження на територіальні центри комплектування", — додала прем'єр-міністерка України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що громадянин, який отримав відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, може не з'являтися до ТЦК для продовження відстрочки.

Також ми інформували, в якому випадку відстрочку не продовжать автоматично.

