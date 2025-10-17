Відстрочка для догляду - в яких випадках продовжують

Військовозобов’язаний громадянин подає заяву у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК та СП

Якщо військовозобов'язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за матір’ю з 3 групою інвалідності, продовжити цю відстрочку уже не зможе. Потрібно надати в ТЦК документ, який дозволить продовжити відстрочку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Яка група інвалідності дозволяє продовжити відстрочку

До юристів звернувся громадянин, який раніше оформив відстрочку для догляду за матір’ю, що має 3 групу інвалідності.

Чоловік поцікавився, чи продовжать йому відстрочку.

"На жаль, самої 3 групи інвалідності вже недостатньо для оформлення (продовження) відстрочки", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Як продовжити відстрочку для догляду за матір’ю

Юристи пояснили, як у такій ситуації продовжити відстрочку від мобілізації для догляду за матір’ю.

"Право на відстрочку син матиме лише в тому випадку, якщо мати потребує постійного догляду і про це вказано в довідці МСЕК або ЛКК", — наголосив Дерій.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, пояснив, який саме документ потрібен для продовження такої відстрочки.

"Син може зараз оформити відстрочку за умови наявності довідки ДКК форми 080-4 про необхідність постійного догляду за матір'ю", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли наявність інших родичів не впливає на відстрочку, надану для догляду.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надається відстрочка для догляду за чужою людиною.