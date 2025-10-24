Электронный ТЦК - в Украине внедряют новую систему отсрочек

Электронный ТЦК в телефоне. Фото: Юлия Свириденко

С 1 ноября в Украине заработают новые цифровые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Отныне большинство процедур переведено в электронный формат — без очередей, бумажных справок и лишней бюрократии.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Электронный ТЦК

Как отметила Свириденко, более 600 тысяч украинцев получат продление отсрочек автоматически, без необходимости личного обращения в территориальные центры комплектования. Около 80% отсрочек можно будет оформить онлайн через приложение "Резерв+", а остальные — через любой удобный ЦПАУ.

Ключевым подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом, который полностью заменит бумажные справки и печати.

"Это решение — важная часть создания экосистемы "е-ТЦК", цель которой — перевести ключевые сервисы в электронный формат, повысить прозрачность и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования", — добавила премьер-министр Украины.

