Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Без очередей и справок — украинцам упростили процедуру отсрочек

Без очередей и справок — украинцам упростили процедуру отсрочек

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 22:23
обновлено: 22:30
Электронный ТЦК - в Украине внедряют новую систему отсрочек
Электронный ТЦК в телефоне. Фото: Юлия Свириденко

С 1 ноября в Украине заработают новые цифровые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Отныне большинство процедур переведено в электронный формат — без очередей, бумажных справок и лишней бюрократии.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Без очередей и справок — украинцам упростили процедуру отсрочек - фото 1
Пост Свириденко. Фото: скриншот

Электронный ТЦК

Как отметила Свириденко, более 600 тысяч украинцев получат продление отсрочек автоматически, без необходимости личного обращения в территориальные центры комплектования. Около 80% отсрочек можно будет оформить онлайн через приложение "Резерв+", а остальные — через любой удобный ЦПАУ.

Ключевым подтверждением отсрочки станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом, который полностью заменит бумажные справки и печати.

"Это решение — важная часть создания экосистемы "е-ТЦК", цель которой — перевести ключевые сервисы в электронный формат, повысить прозрачность и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования", — добавила премьер-министр Украины.

Напомним, недавно мы писали, что гражданин, который получил отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, может не появляться в ТЦК для продления отсрочки.

Также мы информировали, в каком случае отсрочку не продлят автоматически.

телефоны Юлия Свириденко мобилизация отсрочка ТЦК и СП
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации