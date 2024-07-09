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Без якого документу бронювання військовозобов'язаних неможливе

9 липня 2024 19:52
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації, які документи потрібні
Черга у ТЦК для оформлення бронювання. Фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для оформлення бронювання від мобілізації військовозобов’язаний повинен мати чинний військово-обліковий документ. Без нього, навіть за наявності приписного свідоцтва, забронювати працівника неможливо.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час процесу мобілізації частина військовозобов’язаних має право на бронювання чи відстрочку від мобілізації.

Разом з тим, такі громадяни повинні мати на руках відповідні документи. Перш за все, йдеться про актуальні військові документи.

Чи можна отримати броню з приписним свідоцтвом

Відповідаючи на питання громадянина, який загубив своє приписне свідоцтво, чи може він бути заброньованим роботодавцем, адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Без військово-облікового документу Вас не забронюють. Крім того, Вас би не забронювали навіть і за наявності приписного".

Юрист підкреслив, що приписне свідоцтво не є тим документом, який надає таке право.

"Бронюванню підлягають лише військовозобов'язані, які мають чинний ВОД (військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. — Ред.)", — пояснив Айвазян.

Нагадаємо, що очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про початок бета-тестування електронного бронювання в застосунку "Дія".

Додамо, юрист пояснив, які відомості про військовозобов'язаного потрібні для бронювання від мобілізації.

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