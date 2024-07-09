Бронювання від мобілізації, які документи потрібні

Без якого документу бронювання військовозобов'язаних неможливе
Для оформлення бронювання від мобілізації військовозобов’язаний повинен мати чинний військово-обліковий документ. Без нього, навіть за наявності приписного свідоцтва, забронювати працівника неможливо.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Документи для бронювання
Під час процесу мобілізації частина військовозобов’язаних має право на бронювання чи відстрочку від мобілізації.
Разом з тим, такі громадяни повинні мати на руках відповідні документи. Перш за все, йдеться про актуальні військові документи.
Чи можна отримати броню з приписним свідоцтвом
Відповідаючи на питання громадянина, який загубив своє приписне свідоцтво, чи може він бути заброньованим роботодавцем, адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Без військово-облікового документу Вас не забронюють. Крім того, Вас би не забронювали навіть і за наявності приписного".
Юрист підкреслив, що приписне свідоцтво не є тим документом, який надає таке право.
"Бронюванню підлягають лише військовозобов'язані, які мають чинний ВОД (військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. — Ред.)", — пояснив Айвазян.
Нагадаємо, що очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров заявив про початок бета-тестування електронного бронювання в застосунку "Дія".
Додамо, юрист пояснив, які відомості про військовозобов'язаного потрібні для бронювання від мобілізації.
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