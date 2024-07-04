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Які відомості про військовозобов'язаного потрібні для бронювання

4 липня 2024 16:34
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Процес бронювання працівника, які дані потрібні
Процес оформлення бронювання. Фото: Facebook ЛОТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для того, аби забронювати свого працівника, підприємства, установи чи організації мають надати до ТЦК дані як цього працівника, так і власні. Найважливішими є дані про військово-облікову спеціальність, без них у бронюванні можуть відмовити.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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Дані, потрібні для бронювання

Юрист пояснив, які дані потрібно надати до територіальних центрів комплектування для того, щоб оформити бронювання військовозобов’язаному громадянину.

Це:

  • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) працівника;
  • рік народження;
  • військово-облікова спеціальність (профіль;
  • найменування (повне та скорочене) та місцезнаходження органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності).

Крім того, потрібно вказати посаду, на якій працює ця людина.

Які дані є найважливішими

У випадку, якщо дані будуть неправильні чи некоректні, комісія при ТЦК може відмовити у оформленні бронювання. Втім, підкреслив Андрій Топчій, є нюанси щодо різних даних.

"Якщо Ви неправильно вказали (або взагалі не вказали) військово-облікову спеціальність, то у бронюванні може бути відмовлено. Натомість, відомості про звання та посаду не передаються під час бронювання. Тому відсутність таких відомостей не буде підставою для відмови у бронюванні", — пояснив юрист.

Нагадаємо, що бронювання чи відстрочку від мобілізації можуть скасувати через цілу низку причин. Людина може втратити роботу, яка надавала їй відстрочку, у неї можуть вирости неповнолітні діти чи вона може бути позбавлена статусу народного депутата.

Додамо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.

мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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