Процес бронювання працівника, які дані потрібні

Які відомості про військовозобов'язаного потрібні для бронювання
Для того, аби забронювати свого працівника, підприємства, установи чи організації мають надати до ТЦК дані як цього працівника, так і власні. Найважливішими є дані про військово-облікову спеціальність, без них у бронюванні можуть відмовити.
Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.
Дані, потрібні для бронювання
Юрист пояснив, які дані потрібно надати до територіальних центрів комплектування для того, щоб оформити бронювання військовозобов’язаному громадянину.
Це:
- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) працівника;
- рік народження;
- військово-облікова спеціальність (профіль;
- найменування (повне та скорочене) та місцезнаходження органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності).
Крім того, потрібно вказати посаду, на якій працює ця людина.
Які дані є найважливішими
У випадку, якщо дані будуть неправильні чи некоректні, комісія при ТЦК може відмовити у оформленні бронювання. Втім, підкреслив Андрій Топчій, є нюанси щодо різних даних.
"Якщо Ви неправильно вказали (або взагалі не вказали) військово-облікову спеціальність, то у бронюванні може бути відмовлено. Натомість, відомості про звання та посаду не передаються під час бронювання. Тому відсутність таких відомостей не буде підставою для відмови у бронюванні", — пояснив юрист.
Нагадаємо, що бронювання чи відстрочку від мобілізації можуть скасувати через цілу низку причин. Людина може втратити роботу, яка надавала їй відстрочку, у неї можуть вирости неповнолітні діти чи вона може бути позбавлена статусу народного депутата.
Додамо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.
Читайте Новини.LIVE!