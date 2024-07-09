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Без какого документа бронирование военнообязанных невозможно

9 июля 2024 19:52
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование от мобилизации, какие документы нужны
Очередь в ТЦК для оформления бронирования. Фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Для оформления бронирования от мобилизации военнообязанный должен иметь действующий военно-учетный документ. Без него даже при наличии приписного свидетельства забронировать работника невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Документы для бронирования

В процессе мобилизации часть военнообязанных имеет право на бронирование или отсрочку от мобилизации.

Вместе с тем такие граждане должны иметь на руках соответствующие документы. Прежде всего, речь идет об актуальных военных документах.

Можно ли получить броню с приписным свидетельством

Отвечая на вопрос гражданина, потерявшего свое приписное свидетельство, может ли он быть забронированным работодателем, адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Без военно-учетного документа Вас не забронируют. Кроме того, Вас бы не забронировали даже при наличии приписного".

Юрист подчеркнул, что приписное свидетельство не является тем документом, который дает такое право.

"Бронированию подлежат только военнообязанные, имеющие действующий ВОД (военный билет или временное удостоверение военнообязанного. — Ред.)", — пояснил Айвазян.

Напомним, что глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о начале бета-тестирования электронного бронирования в приложении "Дія".

Добавим, юрист объяснил, какие сведения о военнообязанном требуются для бронирования от мобилизации.

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