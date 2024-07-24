Сирський закликав українців за кордоном взяти участь у війні

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: frontnews.eu

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський завив, що без мобілізації він не зможе створити нові резерви і бригади, які необхідні, оскільки Росія нарощує свої сухопутні війська. Враховуючи ситуацію, він закликав зокрема українців за кордоном віддати свій конституційний обов'язок.

Про це Сирський сказав в інтерв’ю виданню The Guardian.

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За словами Сирського, одним із його найактуальніших завдань є пошук новобранців на заміну загиблим і пораненим українським солдатам.

Сирський зазначив, що без мобілізації не зможе створити нові резерви і бригади, які потрібні, оскільки Росія примножує власні сухопутні війська.

"Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок", – заявив він.

Сирський також закликав українців, які живуть за кордоном, взяти участь у війні.

"Я сподіваюся, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання", — підкреслив він.

За його словами, одна така ініціатива формується в сусідній Польщі. Невдовзі закордонних українців запросять до нового легіону. Навчання проходитиме в самій Польщі, згодом легіон перекинеться на передову.

За минулу добу Збройні сили України ліквідували понад тисячу російських загарбників. Також вдалося знищити 14 танків та 65 артилерійських систем ворога.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російська окупаційна армія продовжує наступ на Покровськ попри великі втрати. Також жорстокі бої тривають у Красногорівці та інших районах Донецької області.

Також ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами.