Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Кого з жінок мобілізують на службу — пояснення від представниці ТЦК arrow

Кого з жінок мобілізують на службу — пояснення від представниці ТЦК

24 липня 2024 09:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Які категорії жінок мобілізують до армії — відповідь ТЦК
Жінки у лавах ЗСУ. Фото: Reuters
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Представниця Територіального центру комплектування та соцпідтримки Лариса Козак пояснила, які категорії жінок зараз можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Вона наголосила, що наразі мобілізація жінок відбувається виключно за власним бажанням.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.

Читайте також:

Які категорії жінок мобілізують

"У нас є військовозобов'язані жінки — це ті, що мають відповідну медичну-фармацевтичну освіту. Є перелік посад, визначений наказом Міністерства оборони щодо професій, які підлягають постановці на облік, але він виключно добровільний", — наголосила працівниця ТЦК.

Лариса Козак також додала, що військовозобов'язані жінки-медики повинні перебувати на військовому обліку. Але у законі про мобілізацію чітко передбачено, що будь-який вид військової служби для жінок — виключно на добровільних засадах.

Раніше ми писали про те, що українські жінки, які мають медичну освіту чи працюють у цій галузі, можуть бути мобілізованими до лав Збройних сил України. Але чинне законодавство дозволяє лише добровільну мобілізацію цієї категорії військовозобов’язаних громадян.

Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно оновити дані жінкам-медикам.

Також ми писали, чи випустять за кордон військовозобов'язаних жінок після оновлення даних. 

медики жінки військовий призов мобілізація військовозобов'язані жінки на війні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу