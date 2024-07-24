Які категорії жінок мобілізують до армії — відповідь ТЦК

Жінки у лавах ЗСУ. Фото: Reuters

Представниця Територіального центру комплектування та соцпідтримки Лариса Козак пояснила, які категорії жінок зараз можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ. Вона наголосила, що наразі мобілізація жінок відбувається виключно за власним бажанням.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ТСН.

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"У нас є військовозобов'язані жінки — це ті, що мають відповідну медичну-фармацевтичну освіту. Є перелік посад, визначений наказом Міністерства оборони щодо професій, які підлягають постановці на облік, але він виключно добровільний", — наголосила працівниця ТЦК.

Лариса Козак також додала, що військовозобов'язані жінки-медики повинні перебувати на військовому обліку. Але у законі про мобілізацію чітко передбачено, що будь-який вид військової служби для жінок — виключно на добровільних засадах.

Раніше ми писали про те, що українські жінки, які мають медичну освіту чи працюють у цій галузі, можуть бути мобілізованими до лав Збройних сил України. Але чинне законодавство дозволяє лише добровільну мобілізацію цієї категорії військовозобов’язаних громадян.

Нагадаємо, ми повідомляли, як правильно оновити дані жінкам-медикам.

Також ми писали, чи випустять за кордон військовозобов'язаних жінок після оновлення даних.