Сырский призвал украинцев за границей принять участие в войне

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: frontnews.eu

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что без мобилизации он не сможет создать новые резервы и бригады, которые необходимы, поскольку Россия наращивает свои сухопутные войска. Учитывая ситуацию, он призвал в частности украинцев за границей отдать свой конституционный долг.

Об этом Сырский сказал в интервью изданию The Guardian.

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По словам Сырского, одной из его самых актуальных задач является поиск новобранцев на замену погибшим и раненым украинским солдатам.

Сырский отметил, что без мобилизации не сможет создать необходимые новые резервы и бригады, поскольку Россия приумножает собственные сухопутные войска.

"Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполнили свою конституционную обязанность", — заявил он.

Сырский также призвал украинцев, живущих за границей, принять участие в войне.

"Я надеюсь, что после победы они смогут рассказать своим детям, где они были. Где вы были, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос", — подчеркнул он.

По его словам, одна подобная инициатива формируется в соседней Польше. Вскоре зарубежных украинцев пригласят в новый легион. Учеба будет проходить в самой Польше, впоследствии легион перевернется на передовую.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более тысячи российских захватчиков. Также удалось уничтожить 14 танков и 65 артиллерийских систем противника.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровск, несмотря на большие потери. Также жестокие бои продолжаются в Красногоровке и других районах Донецкой области.

Также мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.