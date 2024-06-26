Відправка на фронт без підготовки, поради юристів військовослужбовцям

Мобілізовані українці. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ

Українські військовозобов’язані, мобілізовані під час повномасштабної війни, направляються для підготовки до навчальних центрів. У випадку, якщо громадянина відправляють у бойову частину без підготовки, він має право звернутися зі скаргою на гарячу лінію Міністерства оборони.

Про це повідомляє Асоціація правників України.

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В процесі мобілізації військовозобов’язані громадяни, які призвані до лав ЗСУ, направляються до навчальних центрів. Там військовослужбовців-новачків мають підготувати відповідно до їхньої спеціальності.

"Тривалість підготовки — 7-20 днів залежно від складності спеціальності", — підкреслили юристи.

Куди звертатися, якщо відразу женуть на передову

Тільки після цього військовослужбовці відправляються у ті підрозділи, які ведуть бойові дії.

У випадку ж, коли мобілізованих громадян відправляють на передову без підготовки, вони мають право оскаржити таке рішення.

"Зверніться на гарячу лінію: 0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99. Для оперативного реагування на порушення вам необхідно назвати свої ПІБ та номер військової частини, до якої вас направлено", — йдеться у коментарі юристів.

Нагадаємо, що законодавство про мобілізацію ділить усіх військовозобов’язаних громадян на чотири черги. Перші дві — це оперативний резерв, далі йде мобілізаційний резерв, а четверта черга — це громадяни, які ніколи не служили і не навчалися на військовій кафедрі.

Додамо, голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що мобілізаційний потенціал України становить щонайменше 5-6 млн чоловіків — саме стільки теоретично можна призвати до війська.