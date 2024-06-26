Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Без підготовки відправляють на передову — що робити мобілізованому arrow

Без підготовки відправляють на передову — що робити мобілізованому

26 червня 2024 15:57
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Відправка на фронт без підготовки, поради юристів військовослужбовцям
Мобілізовані українці. Фото: 150 навчальний центр Командування Сил ТрО ЗСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Українські військовозобов’язані, мобілізовані під час повномасштабної війни, направляються для підготовки до навчальних центрів. У випадку, якщо громадянина відправляють у бойову частину без підготовки, він має право звернутися зі скаргою на гарячу лінію Міністерства оборони.

Про це повідомляє Асоціація правників України.

Читайте також:

Коли відправляють на передову

В процесі мобілізації військовозобов’язані громадяни, які призвані до лав ЗСУ, направляються до навчальних центрів. Там військовослужбовців-новачків мають підготувати відповідно до їхньої спеціальності.

"Тривалість підготовки — 7-20 днів залежно від складності спеціальності", — підкреслили юристи.

Куди звертатися, якщо відразу женуть на передову

Тільки після цього військовослужбовці відправляються у ті підрозділи, які ведуть бойові дії.

У випадку ж, коли мобілізованих громадян відправляють на передову без підготовки, вони мають право оскаржити таке рішення.

"Зверніться на гарячу лінію: 0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99. Для оперативного реагування на порушення вам необхідно назвати свої ПІБ та номер військової частини, до якої вас направлено", — йдеться у коментарі юристів.

Нагадаємо, що законодавство про мобілізацію ділить усіх військовозобов’язаних громадян на чотири черги. Перші дві — це оперативний резерв, далі йде мобілізаційний резерв, а четверта черга — це громадяни, які ніколи не служили і не навчалися на військовій кафедрі.

Додамо, голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що мобілізаційний потенціал України становить щонайменше 5-6 млн чоловіків — саме стільки теоретично можна призвати до війська. 

ЗСУ
мобілізація
війна в Україні
юристи
навчальні центри

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони