Отправка на фронт без подготовки, советы юристов военнослужащим

Мобилизованные украинцы. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Украинские военнообязанные, мобилизованные во время полномасштабной войны, направляются для подготовки в учебные центры. В случае, если гражданина отправляют в боевую часть без подготовки, он вправе обратиться с жалобой на горячую линию Министерства обороны.

Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.

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В процессе мобилизации военнообязанные граждане, призванные в ряды ВСУ, направляются в учебные центры. Там военнослужащих-новичков должны подготовить в соответствии с их специальностью.

"Продолжительность подготовки — 7-20 дней в зависимости от сложности специальности", — подчеркнули юристы.

Куда обращаться, если сразу гонят на передовую

Только после этого военнослужащие отправляются в подразделения, которые ведут боевые действия.

В случае же, когда мобилизованные граждане отправляются на передовую без подготовки, они имеют право обжаловать такое решение.

"Обратитесь на горячую линию: 0-800-500-410, 0-800-500-442, 044-454-44-99. Для оперативного реагирования на нарушения вам необходимо назвать свои ФИО и номер воинской части, в которую вас направлено", — говорится в комментарии юристов.

Напомним, что законодательство о мобилизации делит всех военнообязанных граждан на четыре очереди. Первые две — это оперативный резерв, дальше идет мобилизационный резерв, а четвертая очередь — граждане, которые никогда не служили и не учились на военной кафедре.

Добавим, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что мобилизационный потенциал Украины составляет минимум 5-6 млн мужчин — именно столько теоретически можно призвать в армию.