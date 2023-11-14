Мобілізація в Україні — чи може обмежено придатний потрапити в бойову бригаду

Українські військові на фронті. Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців/Facebook

Понад 600 днів в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. У цей час військовозобов’язані чоловіки отримують повістки. Щоб бути призваними до лав ЗСУ, українці обов'язково мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначає їх придатність до служби. Особу можуть визнати придатною, обмежено придатною або ж не придатною.

Чи може обмежено придатний служити в бойовій бригаді ЗСУ та які подальші дії такої особи, пояснив адвокат Андрій Карпенко.

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За словами правознавця, згідно з наказом Міноборони №402, обмежено придатні особи можуть нести службу в:

частинах або підрозділах забезпечення;

військових комісаріатах;

установах, організаціях, навчальних закладах.

При цьому чіткої заборони відправляти на службу на передову обмежено придатних у документі немає.

Тож, таких військових можуть переводити у ті частини, які виконують завдання на фронті, або у безпосередній близькості до нього.

Проте, адвокат підкреслює, це можуть зробити законно лише за дотриманням наступних вимог:

військовий з обмеженою придатністю не направлений на службу в морську піхоту чи десантно-штурмові війська;

у постанові ВЛК чітко зазначено, які види служби протипоказані обмежено придатному військовослужбовцю з урахуванням стану його здоров’я;

посада і вид служби пов’язані з діяльністю саме забезпечення військової частини (це означає, що чоловік, визнаний ВЛК обмежено придатним, не може обіймати посаду стрільця чи гранатометника).

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Обмежено придатного відправляють на фронт — що слід робити

Якщо вищезгадані умови не виконані, а військового з обмеженою придатністю відправляють на передову, чи вже це зробили, то такий військовослужбовець має право подати письмовий рапорт на ім’я командира частини та просити перевести на посаду, яка відповідає стану його здоров’я.

Якщо на рапорт командування не реагує, тоді вступає в дію положення Розділу V Дисциплінарного статуту ЗСУ.

У такому разі особа може скаржитися на дії командування. Заява чи скарга з інших питань службової діяльності подається безпосередньому командирові (начальникові) тієї особи, дії якої він оскаржує, а в разі, якщо особи, які подають скаргу, не знають, з чиєї вини порушені їх права, заява чи скарга подається в порядку підпорядкованості. У такому самому порядку подаються пропозиції.

Куди можуть звернутися військові, якщо їх права порушені

Андрій Карпенко надав список корисних контактів на випадок, якщо права військового порушуються:

Гаряча лінія Міністерства оборони України: 0 800 500 442;

Гаряча лінія Командування медичних сил: (044) 522 83 58;

Гаряча лінія Сил територіальної оборони: 0 800 507 028;

Гаряча лінія Міністерства охорони здоров’я України: 0 800 60 20 19;

Гаряча лінія Міністерства у справах ветеранів України: з питань встановлення статусів та соціального захисту +38 (063) 227-14-27; з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти +38 (063) 035-54-68;

Гаряча лінія Уряду України: 1545 — загальна урядова "гаряча лінія".

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