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Без проходження військової служби чоловіків не варто брати на держслужбу, — міністр Кабміну

17 липня 2024 06:52
Галина Остаповець - Журналіст
Реформа держслужби в Україні - коментар міністра - новини
Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. Фото: скриншот
Галина Остаповець - Журналіст

Державна служба повинна бути вікном можливостей передусім для ветеранів, а військовозобов’язаних чоловіків без проходження військової служби не варто брати на державну службу.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. 

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"Люди різного віку віз 18 до 60 років, які з певних причин більше не перебувають у лавах Сил безпеки та оборони, повинні стати обличчям нової державної служби. Наразі в України багато євроінтеграційних процесів і саме ці люди можуть сформувати новий кістяк держслужби", — сказав чиновник.

Тим більше, за його словами, наразі в Україні вже достатньо конкурента зарплата на держслужбі, яка наближається до середньоринкової. 

На уточнення кореспондентки чи йдеться про 20-30 тисяч, Нечмінов відповів, що по-різному. Є і такі зарплати, а є вищі і менші. 

"Але це більше, ніж мінімальна зарплата. І якщо ми говоримо про обласні центри, то там ми дозволили використовувати кошти місцевого бюджету для компенсації доплат", — нагадав Нечмінов.

Нагадаємо, за словами представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука, Кабмін збільшив кількість бронювань від мобілізації для чиновників та працівників державних підприємств. Робоча група тепер має повноваження подавати міністру оборони Рустему Умєрову пропозиції щодо збільшення обсягів такого бронювання.
 

війна мобілізація війна в Україні держслужбовці

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