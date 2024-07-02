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Кабмін зробив чиновникам ще більше можливостей для бронювання від мобілізації — деталі

2 липня 2024 17:30
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — правила нового бронювання для посадовців
Кабінет міністрів України. Фото: Kabmin_UA, Х
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Кабінет міністрів України збільшив кількість бронювань від мобілізації для чиновників та працівників державних підприємств. Робоча група тепер має повноваження подавати міністру оборони Рустему Умєрову пропозиції щодо збільшення обсягів такого бронювання.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у вівторок, 2 липня.

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Робоча група отримала повноваження подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання від мобілізації для чиновників та працівників державних підприємств.

За словами Мельничука, внесено зміни до Положення про міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації в частині надання повноважень робочій групі подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання.

"Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами організаціями на період мобілізації та на воєнний час", — написав представник уряду. 

Кабмін зробив чиновникам ще більше можливостей для бронювання від мобілізації — деталі - фото 1
Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, що бронювання від мобілізації можуть скасувати через цілу низку причин. Людина може втратити роботу, яка надавала їй відстрочку, у неї можуть вирости неповнолітні діти чи вона може бути позбавлена статусу народного депутата.

Також ми писали, що в ТЦК пояснили, щоб отримати відстрочку від мобілізації, громадянину необхідно надати відповідний пакет документів.

Кабінет міністрів війна Україна чиновники Тарас Мельничук мобілізація уряд бронювання війна в Україні

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