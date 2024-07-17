Реформа госслужбы в Украине - комментарий министра - новости

Без прохождения военной службы мужчин не стоит брать на госслужбу, — министр Кабмина
Государственная служба должна быть окном возможностей, прежде всего, для ветеранов, а военнообязанных мужчин без прохождения военной службы не стоит брать на государственную службу.
Такое мнение Новини.LIVE высказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
"Люди всех возрастов вез 18 до 60 лет, которые по определенным причинам больше не находятся в рядах Сил безопасности и обороны, должны стать лицом новой государственной службы. Сейчас у Украины много евроинтеграционных процессов и именно эти люди могут сформировать новый остов госслужбы", — сказал он. чиновник.
Тем более, по его словам, в Украине уже достаточно конкурента зарплата на госслужбе, которая приближается к среднерыночной.
На уточнение корреспондентки идет ли речь о 20-30 тысячах, Нечминов ответил, что по-разному. Есть и такие зарплаты, а есть более высокие и низкие.
"Но это больше, чем минимальная зарплата. И если мы говорим об областных центрах, то там мы разрешили использовать средства местного бюджета для компенсации доплат", — напомнил Нечминов.
Напомним, по словам представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, Кабмин увеличил количество бронирований от мобилизации для чиновников и работников государственных предприятий. У рабочей группы теперь есть полномочия подавать министру обороны Рустему Умерову предложения по увеличению объемов такого бронирования.
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