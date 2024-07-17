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Без прохождения военной службы мужчин не стоит брать на госслужбу, — министр Кабмина

17 июля 2024 06:52
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Реформа госслужбы в Украине - комментарий министра - новости
Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов. Фото: Скриншот
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Государственная служба должна быть окном возможностей, прежде всего, для ветеранов, а военнообязанных мужчин без прохождения военной службы не стоит брать на государственную службу.

Такое мнение Новини.LIVE высказал министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

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"Люди всех возрастов вез 18 до 60 лет, которые по определенным причинам больше не находятся в рядах Сил безопасности и обороны, должны стать лицом новой государственной службы. Сейчас у Украины много евроинтеграционных процессов и именно эти люди могут сформировать новый остов госслужбы", — сказал он. чиновник.

Тем более, по его словам, в Украине уже достаточно конкурента зарплата на госслужбе, которая приближается к среднерыночной.

На уточнение корреспондентки идет ли речь о 20-30 тысячах, Нечминов ответил, что по-разному. Есть и такие зарплаты, а есть более высокие и низкие.

"Но это больше, чем минимальная зарплата. И если мы говорим об областных центрах, то там мы разрешили использовать средства местного бюджета для компенсации доплат", — напомнил Нечминов.

Напомним, по словам представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, Кабмин увеличил количество бронирований от мобилизации для чиновников и работников государственных предприятий. У рабочей группы теперь есть полномочия подавать министру обороны Рустему Умерову предложения по увеличению объемов такого бронирования.

война мобилизация война в Украине госслужащие

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