Бронювання резервістів, як забронюватися

Колишнім строковикам можуть відмовити у бронюванні через перебування у оперативному резерві.

Бронювання від мобілізації не розповсюджується на частину громадян, які перебувають на військовому обліку. Юристи пояснили, кого не можуть забронювати на критично важливих підприємствах і що робити у такій ситуації.

про це написали на порталі "Юристи.UA".

Строкова служба і оперативний резерв

Бронювання від мобілізації є елементом стабілізації вітчизняної економіки в умовах повномасштабної російсько-української війни. Бронювати своїх працівників можуть підприємства, які визнані критично важливими для економічного життя країни.

До юристів звернувся громадянин, який працює на одному із критично важливих підприємств. Чоловік поцікавився, чи може він бути заброньований від призову, зважаючи на те, що він раніше проходив військову службу як строковик.

Юристи пояснили, що на можливість бронювання такого громадянина впливає саме факт його строкової служби. "Ви зараховані на службу в оперативному резерві. Вас зарахували до оперативного резерву в обов'язковому порядку", — наголосив, коментуючи таку ситуацію, адвокат Андрій Карпенко.

Куди і навіщо подавати рапорт

Громадян, які перебувають у оперативному резерві, зазвичай не бронюють від мобілізації. "Ви, звісно, можете спробувати забронюватись, але скоріш за все отримаєте відмову", — визнав юрист Владислав Дерій.

В такому випадку, пояснив юрист, потрібно подати рапорт командиру частини, де громадянин проходив строкову службу. У рапорті потрібно визначити вимогу виключити колишнього строковика з військового оперативного резерву та звільнити із служби у військовому резерві у зв’язку з виникненням обставин, передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Потім ТЦК повинні взяти Вас на військовий облік військовозобов'язаних. Якщо командир або ТЦК проявляють бездіяльність — потрібно звертатись до суду", — наголосив Дерій. Після цього можна оформлювати бронювання від мобілізації.

Внутрішньо переміщена особа може оформити бронювання від мобілізації ще до того, як стане на облік на новому місці. Головне — відповідати критеріям для броні і не перебувати у розшуку ТЦК.

Після змін у законодавстві стало можливе бронювання працівників критично важливих підприємств навіть у статусі "перебуває у розшуку". Юристи пояснили, кому саме зроблений такий виняток і як довго він триватиме.