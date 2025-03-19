Чоловіки, що перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідування ТЦК та ВЛК

Візит військовозобов'язаних для оформлення даних. Ілюстративне фото: УНІАН

Для чоловіків, які перебувають за межами Україні і які мають вік від 18 до 60 років невдовзі можуть змінити систему обліку. Принаймні таку постанову до Верховної Ради збирається внести Міноборони вже на цьому тижні.

Про це у своєму Facebook повідомила нардепка Ірина Верещук.

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Як може змінитись облік для чоловіків за кордоном

Повідомлення Ірини Верещук. Фото: Скриншот

За її інформацією, громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК. Поки що таким правом можуть скористуватись чоловіки віком від 18 до 25 років.

Верещук зазначила, що депутати відвідали міжвідомчу робочу нараду щодо питань військового обліку наших громадян за кордоном і на ній домовились, що Міноборони в тижневий строк внесуть проєкт постанови.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має стати на військовий облік у квітні 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців ставатиме на військовий облік автоматично.