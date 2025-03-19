Мужчины, находящиеся за рубежом, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и ВВК

Визит военнообязанных для оформления данных. Иллюстративное фото: УНИАН

Для мужчин, которые находятся за пределами Украины и которые имеют возраст от 18 до 60 лет вскоре могут изменить систему учета. По крайней мере такое постановление в Верховную Раду собирается внести Минобороны уже на этой неделе.

Об этом в своем Facebook сообщила нардеп Ирина Верещук.

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Сообщение Ирины Верещук. Фото: Скриншот

По ее информации, граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК. Пока таким правом могут воспользоваться мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.

Верещук отметила, что депутаты посетили межведомственное рабочее совещание по вопросам воинского учета наших граждан за рубежом и на нем договорились, что Минобороны в недельный срок внесут проект постановления.

Напомним, мы ранее писали о том, кто должен стать на воинский учет в апреле 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев будет становиться на воинский учет автоматически.