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Хто ставатиме на військовий облік автоматично — новий закон

20 січня 2025 18:33
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Військовий облік в Україні 2025 — хто ставатиме автоматично за новим законом
Працівник ТЦК та СП на робочому місці. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні громадяни чоловічої статі зобов'язані перебувати на військовому обліку. Для чоловіків від 25 до 60 років це облік військовозобов'язаних, а для юнаків від 17 до 25 років — призовників. Нещодавно було ухвалено закон, відповідно до якого одна категорія ставатиме на облік у ТЦК та СП автоматично. 

Хто саме матиме можливість автоматично ставити на військовий облік, повідомляє NV

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Так, зазначається, що набув чинності новий закон 4197-ІХ, який вносить зміни до ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу". Ці зміни передбачають, що юнаки, яким виповнюється 17 років, щорічно з 1 січня до 31 липня автоматично ставитимуть на військовий облік призовників.

Варто зауважити, як раніше пояснював міністр оборони України Рустем Умєров, автоматична постановка на військовий облік означає, що юнакам більше не потрібно особисто звертатися до ТЦК та СП або проходити медогляд.

Щоб стати на військовий облік призовників, достатньо буде пройти ідентифікацію в застосунку "Резерв+". Далі застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

 

Військовий облік в Україні 2025 — хто ставатиме автоматично за новим законом
Реєстрація в застосунку "Резерв+". Фото: focus.ua

Таким чином, відомості про призовників будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів через електронний кабінет. 

Водночас досі є можливість стати на облік, самостійно прибувши до територіального центру. Щоб це зробити, необхідно прибути до районного (міського) ТЦК та СП за місцем проживання та подати необхідні документи. 

Важливо: юнаки віком від 17 до 25 років, які приписані до призовної дільниці, не можуть бути мобілізовані. 

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати студентів до лав ЗСУ після проходження БЗВП. 

Нагадаємо, також ми повідомляли, чи зобов'язані 17-річні хлопці, які перебувають на військовому обліку, мати військово-обліковий документ для виїзду за кордон.  

закон зміни військовий облік ТЦК та СП призовник

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