Головна Мобілізація Без заяв і черг — 90% українців автоматично продовжили відстрочки

Без заяв і черг — 90% українців автоматично продовжили відстрочки

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 04:30
Автоматичне продовження відстрочки — які категорії громадян відтепер теж мають на це право
Чоловік тримає у руках військовий квиток. Фото ілюстративне: depositohotos.com

Перелік категорій відстрочок, які автоматично продовжуються, розширили. Відтепер для продовження більшості відстрочок не треба ні заяв, ні довідок, ні черг.

Про це 3 лютого повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Автоматичне продовження відстрочок 

Чергове автопродовження відбулося до 2 лютого та стосувалося відстрочок обох типів: і тих, які оформили в застосунку "Резерв+", і тих, які подали через ЦНАП. Наразі додали ще сім категорій відстрочок, які підлягаються автоматичному продовженню. Привілеї отримають:

  • батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
  • ті, хто доглядає за тяжкохворим членом сім’ї;
  • опікуни недієздатної людини;
  • ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;
  • люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості (якщо цей родич має інвалідність);
  • батьки, які самостійно виховують неповнолітню дитину;
  • вчителі шкіл.

Також право на автоматичне продовження відстрочки не втратять ті, хто мав його раніше. Йдеться про людей з інвалідністю, тимчасово непридатних, батьків неповнолітньої дитини з інвалідністю будь-якої групи або повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи. Крім того, у цьому переліку:

  • ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • жінки та чоловіки військових із дитиною;
  • багатодітні батьки, які в одному шлюбі мають трьох чи більше дітей;
  • студенти, аспіранти;
  • працівники вищої та профосвіти;
  • люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;
  • ті, хто має рідних, а також батька або матір дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;
  • люди, яких позбавили свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • військові, яких звільнили з полону.

Користувачам застосунку "Резерв" спочатку надійшли push-сповіщення про те, що їхні відстрочки планують продовжити, а після обробки даних — повідомлення про продовження. Сповіщення могло не надійти, якщо в державних реєстрах недостатньо даних або ж дані застаріли. У такому разі треба звернутися з документами до будь-якого ЦНАПу. ТЦК та СП заяви на відстрочки більше не приймають.

В оборонному відомстві наголошують, що завдяки змінам стане менше бюрократії, черг і паперової роботи, а ТЦК та СП матимуть більше часу на виконання ключових завдань мобілізації. 

Якщо раніше для продовження відстрочки доводилося збирати паперові документи, йти до ТЦ, стояти в черзі, чекати на розгляд заявки понад тиждень і повторювати цей процес кожні 90 днів, то тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини.

"Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається в "Резерв+". У решті випадків заяви подаються через ЦНАП", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, студенти українських вишів можуть отримати відстрочку від мобілізації. Таке право є навіть у тих, хто отримав штраф від ТЦК та СП.

Також ми повідомляли, що захисники України, які служили за програмою "Контракт 18–24", після демобілізації можуть мобілізувати наступного ж дня. Уряд не проголосував за надання таким юнакам відстрочки.

Міноборони військовий призов мобілізація відстрочка військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
