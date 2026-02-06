Автоматичне продовження відстрочки — які категорії громадян відтепер теж мають на це право

Чоловік тримає у руках військовий квиток. Фото ілюстративне: depositohotos.com

Перелік категорій відстрочок, які автоматично продовжуються, розширили. Відтепер для продовження більшості відстрочок не треба ні заяв, ні довідок, ні черг.

Про це 3 лютого повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Автоматичне продовження відстрочок

Чергове автопродовження відбулося до 2 лютого та стосувалося відстрочок обох типів: і тих, які оформили в застосунку "Резерв+", і тих, які подали через ЦНАП. Наразі додали ще сім категорій відстрочок, які підлягаються автоматичному продовженню. Привілеї отримають:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядає за тяжкохворим членом сім’ї;

опікуни недієздатної людини;

ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю III групи;

люди, які доглядають за родичем другого або третього ступеня спорідненості (якщо цей родич має інвалідність);

батьки, які самостійно виховують неповнолітню дитину;

вчителі шкіл.

Також право на автоматичне продовження відстрочки не втратять ті, хто мав його раніше. Йдеться про людей з інвалідністю, тимчасово непридатних, батьків неповнолітньої дитини з інвалідністю будь-якої групи або повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи. Крім того, у цьому переліку:

ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

жінки та чоловіки військових із дитиною;

багатодітні батьки, які в одному шлюбі мають трьох чи більше дітей;

студенти, аспіранти;

працівники вищої та профосвіти;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

ті, хто має рідних, а також батька або матір дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, яких позбавили свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військові, яких звільнили з полону.

Користувачам застосунку "Резерв" спочатку надійшли push-сповіщення про те, що їхні відстрочки планують продовжити, а після обробки даних — повідомлення про продовження. Сповіщення могло не надійти, якщо в державних реєстрах недостатньо даних або ж дані застаріли. У такому разі треба звернутися з документами до будь-якого ЦНАПу. ТЦК та СП заяви на відстрочки більше не приймають.

В оборонному відомстві наголошують, що завдяки змінам стане менше бюрократії, черг і паперової роботи, а ТЦК та СП матимуть більше часу на виконання ключових завдань мобілізації.

Якщо раніше для продовження відстрочки доводилося збирати паперові документи, йти до ТЦ, стояти в черзі, чекати на розгляд заявки понад тиждень і повторювати цей процес кожні 90 днів, то тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини.

"Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається в "Резерв+". У решті випадків заяви подаються через ЦНАП", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, студенти українських вишів можуть отримати відстрочку від мобілізації. Таке право є навіть у тих, хто отримав штраф від ТЦК та СП.

Також ми повідомляли, що захисники України, які служили за програмою "Контракт 18–24", після демобілізації можуть мобілізувати наступного ж дня. Уряд не проголосував за надання таким юнакам відстрочки.