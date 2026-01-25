Відео
Відстрочки для юних контрактників не буде — заява нардепа

Відстрочки для юних контрактників не буде — заява нардепа

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 07:30
Верховна Рада не проголосувала за надання відстрочки демобілізованим контрактників віком 18–24 років
Український військовослужбовець. Фото: Міноборони України

Захисників України, які служили за програмою "Контракт 18–24", можуть мобілізувати наступного дня після їхньої демобілізації. Верховна Рада не проголосувала за надання таким юнакам відстрочки.

Про це 24 Каналу повідомив нардеп Роман Костенко. 

Реклама
Читайте також:

Мобілізація після року служби за програмою "Контракт 18–24"

За словами Костенка, Комітет нацбезпеки подавав до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким демобілізовані юнаки віком 18–24 років мали отримати рік відстрочки від служби. Парламентарі не підтримали таке рішення.

"Депутати-популісти почали кричати, що там щось не те, а всі інші, не розібравшись, проголосували. Тим самим не дали людям, які воювали, право на відстрочку. Це взагалі абсурд", — заявив нардеп.

Нагадаємо, молодь, яка бажає долучитися до війська за програмою "Контракт 18–24", може служити в Нацгвардії. Юнаків до своїх лав запрошують десять бригад.

Також ми повідомляли, що ті, хто добровільно стає на захист Батьківщини, має низку переваг. На відміну від мобілізованих вони можуть обирати рід військ, спеціальність і конкретну бригаду.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
