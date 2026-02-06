Автоматическое продление отсрочки — какие категории граждан отныне тоже имеют на это право

Мужчина держит в руках военный билет. Фото иллюстративное: depositohotos.com

Перечень категорий отсрочек, которые автоматически продлеваются, расширили. Отныне для продления большинства отсрочек не надо ни заявлений, ни справок, ни очередей.

Об этом 3 февраля сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Автоматическое продление отсрочек

Очередное автопродление состоялось до 2 февраля и касалось отсрочек обоих типов: и тех, которые оформили в приложении "Резерв+", и тех, которые подали через ЦПАУ. Сейчас добавили еще семь категорий отсрочек, которые подлежат автоматическому продлению. Привилегии получат:

родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;

те, кто ухаживает за тяжелобольным членом семьи;

опекуны недееспособного человека;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью III группы;

люди, которые ухаживают за родственником второй или третьей степени родства (если этот родственник имеет инвалидность);

родители, которые самостоятельно воспитывают несовершеннолетнего ребенка;

учителя школ.

Также право на автоматическое продление отсрочки не потеряют те, кто имел его раньше. Речь идет о людях с инвалидностью, временно непригодных, родителях несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью любой группы или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы. Кроме того, в этом перечне:

те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;

жены или мужья военных с ребенком;

многодетные родители, которые в одном браке имеют трех или более детей;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профобразования;

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;

те, кто имеет родных, а также отца или мать жены (мужа) с инвалидностью I или II группы;

родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

люди, которых лишили свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

военные, которых освободили из плена.

Пользователям приложения "Резерв" сначала поступили push-уведомления о том, что их отсрочки планируют продлить, а после обработки данных — сообщения о продлении. Оповещение могло не прийти, если в государственных реестрах недостаточно данных или же данные устарели. В таком случае надо обратиться с документами в любой ЦПАУ. ТЦК и СП заявления на отсрочки больше не принимают.

В оборонном ведомстве отмечают, что благодаря изменениям станет меньше бюрократии, очередей и бумажной работы, а ТЦК и СП будут иметь больше времени на выполнение ключевых задач мобилизации.

Если раньше для продления отсрочки приходилось собирать бумажные документы, идти в ТЦ, стоять в очереди, ждать рассмотрения заявки более недели и повторять этот процесс каждые 90 дней, то теперь в 90% случаев все происходит без участия человека.

"Основания проверяются автоматически через государственные реестры, отсрочка продлевается без заявлений и справок, а подтверждение отображается в "Резерв+". В остальных случаях заявления подаются через ЦПАУ", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, студенты украинских вузов могут получить отсрочку от мобилизации. Такое право есть даже у тех, кто получил штраф от ТЦК и СП.

Также мы сообщали, что защитников Украины, которые служили по программе "Контракт 18–24", после демобилизации могут мобилизовать на следующий же день. Правительство не проголосовало за предоставление таким юношам отсрочки.