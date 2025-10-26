Відео
Головна Мобілізація Безхатченки та хворі на туберкульоз в ЗСУ — у ТЦК пояснили нюанси

Безхатченки та хворі на туберкульоз в ЗСУ — у ТЦК пояснили нюанси

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 04:30
Оновлено: 03:28
Які є особливості при мобілізації безхатченків і чому до ЗСУ потрапляють хворі на туберкульоз — у Київському ОТЦК пояснили
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

Людей хворих на туберкульоз не мають права мобілізувати до лав ЗСУ і якщо такі випадки є, то це проблема ВЛК. А ось з безхатченками інше питання — законодавство не забороняє їх мобілізувати.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу пояснив речник Київського ОТЦК Олег Байдалюк.

Читайте також:

Які нюанси в мобілізації хворих та безхатченків

За словами військового, якщо є випадки, коли хтось з відкритою формою туберкульозу потрапив до ЗСУ, то за це має нести відповідальність ВЛК. Звичайно, люди з таким захворюванням не можуть служити в армії чи бути мобілізованими.

Якщо говорити про безхатченків, то тут інше питання: законодавство не забороняє їх мобілізувати. Наявність житла чи його відсутність не позбавляє громадянина обов'язків.

"Тут все залежить від висновку ВЛК. Якщо ВЛК визначить таку особу придатною до служби в бойовому підрозділі, навіть не в тиловому, а саме в бойовому, що ми можемо зробити? Ми зобов'язані виконувати Закон України", — каже Олег Байдалюк. 

Військовий зазначив, що масового призову всіх осіб без певного місця проживання Київської області до служби в піхоті немає. 

Раніше повідомлялось, що речник Київського ОТЦК Олег Байдалюк спростував міф про "бусифікацію". Стверджує, що затримують тільки окремих людей і за деяких причин.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть групи оповіщень ТЦК заходити на приватні території.

армія мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
