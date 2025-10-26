Какие есть особенности при мобилизации бездомных и почему в ВСУ попадают больные туберкулезом — в Киевском ОТЦК объяснили

Бездомные и больные туберкулезом в ВСУ — в ТЦК объяснили нюансы
Людей больных туберкулезом не имеют права мобилизовать в ряды ВСУ и если такие случаи есть, то это проблема ВВК. А вот с бездомными другой вопрос — законодательство не запрещает их мобилизовать.
Об этом в интервью 24 Каналу объяснил представитель Киевского ОТЦК Олег Байдалюк.
Какие нюансы в мобилизации больных и бездомных
По словам военного, если есть случаи, когда кто-то с открытой формой туберкулеза попал в ВСУ, то за это должна нести ответственность ВВК. Конечно, люди с таким заболеванием не могут служить в армии или быть мобилизованными.
Если говорить о бездомных, то здесь другой вопрос: законодательство не запрещает их мобилизовать. Наличие жилья или его отсутствие не лишает гражданина обязанностей.
"Здесь все зависит от заключения ВВК. Если ВВК определит такое лицо пригодным к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а именно в боевом, что мы можем сделать? Мы обязаны выполнять Закон Украины", — говорит Олег Байдалюк.
Военный отметил, что массового призыва всех лиц без определенного места жительства Киевской области к службе в пехоте нет.
