Какие есть особенности при мобилизации бездомных и почему в ВСУ попадают больные туберкулезом — в Киевском ОТЦК объяснили

Прохождение ВЛК. Иллюстративное фото: УНИАН

Людей больных туберкулезом не имеют права мобилизовать в ряды ВСУ и если такие случаи есть, то это проблема ВВК. А вот с бездомными другой вопрос — законодательство не запрещает их мобилизовать.

Об этом в интервью 24 Каналу объяснил представитель Киевского ОТЦК Олег Байдалюк.

Реклама

Читайте также:

Какие нюансы в мобилизации больных и бездомных

По словам военного, если есть случаи, когда кто-то с открытой формой туберкулеза попал в ВСУ, то за это должна нести ответственность ВВК. Конечно, люди с таким заболеванием не могут служить в армии или быть мобилизованными.

Если говорить о бездомных, то здесь другой вопрос: законодательство не запрещает их мобилизовать. Наличие жилья или его отсутствие не лишает гражданина обязанностей.

"Здесь все зависит от заключения ВВК. Если ВВК определит такое лицо пригодным к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а именно в боевом, что мы можем сделать? Мы обязаны выполнять Закон Украины", — говорит Олег Байдалюк.

Военный отметил, что массового призыва всех лиц без определенного места жительства Киевской области к службе в пехоте нет.

Ранее сообщалось, что представитель Киевского ОТЦК Олег Байдалюк опроверг миф о "бусификации". Утверждает, что задерживают только отдельных людей и по некоторым причинам.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли группы оповещений ТЦК заходить на частные территории.