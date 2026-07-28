В Україні ветерани з медичною освітою можуть пройти безкоштовне навчання

Військові медики. Фото ілюстративне: armyinform.com

В Україні ветерани з медичною освітою можуть безкоштовно оновити свої знання та здобути нову спеціалізацію. Проєкт допомагає колишнім військовим медикам упевнено повернутися до цивільної роботи. Цього року організатори відберуть 20 учасників, які пройдуть курс.

Про це 26 липня повідомив Київський міський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про програму та як долучитися

Програму "Медосвіта для героїв" запустили за підтримки Мінветеранів, Veteran Hub та медичної мережі "Добробут". Вона розрахована на лікарів, медичних сестер і братів, які пройшли службу.

Навчання триватиме в середньому три місяці в "Академії Добробут". Організатори пропонують змішаний формат: онлайн-заняття та офлайн-зустрічі в Києві. Кожен учасник зможе обрати напрям відповідно до свого досвіду.

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Військові зазначають, що повернення бойових медиків до цивільних лікарень є важливим кроком для країни:

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"Повернення військових медиків до цивільної системи охорони здоров'я — це інвестиція у їхнє професійне майбутнє та водночас важливий внесок у розвиток української медицини".

Подати заявку на участь можна на сайті мережі "Добробут". Прийом анкет триватиме до 2 серпня. Минулого року проєкт вже допоміг багатьом медикам знайти нові можливості для розвитку після демобілізації.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олексія Мендруха повідомляв, що розшук від ТЦК та СП можна скасувати дистанційно. Приходити до військкомату необов'язково. Послуга доступна в застосунку "Резерв+".

Також Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету писав, що студентів теж можуть мобілізувати. Йдеться про тих, хто завершив навчання в коледжі, але ще не вступив до вишу. У період між двома етапами навчання відстрочка не діє.