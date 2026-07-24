Студент тримає ручку, працівники ТЦК. Фото: Depositphotos, antikor.info. Колаж: Новини.LIVE

Після завершення навчання в коледжі право на відстрочку від мобілізації припиняється. Нова відстрочка виникає лише після офіційного зарахування до закладу вищої освіти. Через це між двома етапами навчання може виникнути період, коли студента можуть мобілізувати.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Коли після коледжу припиняється відстрочка від мобілізації: пояснення

Під час навчання у закладах фахової передвищої, професійної та вищої освіти студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Вона діє протягом усього періоду навчання, зокрема й під час канікул. Водночас академічна відпустка не вважається безперервним освітнім процесом для цілей надання відстрочки. Якщо студент не має інших підстав для звільнення від призову та визнаний придатним до військової служби, його можуть мобілізувати.

Юристи пояснюють, що після завершення коледжу відстрочка припиняється з моменту видання наказу про відрахування у зв'язку із закінченням навчання та отриманням диплома. Автоматичного продовження цього права на час вступної кампанії до університету законодавство не передбачає.

Таким чином, проміжок між відрахуванням із коледжу та офіційним зарахуванням до університету є періодом, коли людина ще не має статусу здобувача освіти за денною або дуальною формою навчання. Якщо в цей час військовозобов'язаний не має інших законних підстав для відстрочки чи бронювання та є придатним до служби, його можуть мобілізувати.

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Як повідомляли Новини.LIVE, після призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача ЗСУ в Україні можуть переглянути підходи до проведення мобілізації. За словами народної депутатки Ірини Фриз, серед імовірних змін — цифрова трансформація роботи територіальних центрів комплектування та вдосконалення системи оповіщення військовозобов'язаних. Водночас парламентарка зауважила, що реалізація таких реформ потребуватиме часу, тому швидких результатів очікувати не слід.

Крім того, Новини.LIVE писали, що новосформований уряд наразі не планує вносити зміни до механізму бронювання військовозобов'язаних через застосунок "Дія". Кабмін вирішив тимчасово відкласти перегляд чинної моделі, щоб нове керівництво могло всебічно проаналізувати можливі наслідки та ризики.