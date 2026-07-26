Як зняти розшук у «Резерв+» без візиту до ТЦК — пояснення юриста

Статус «у розшуку» у "Резерв+". Колаж: Новини.LIVE

У деяких українців у додатку "Резерв+" став автоматично зникати статус «у розшуку». Однак це відбувається не завжди, але вирішити проблему можна дистанційно, подавши звернення через сам додаток.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал адвоката Олексія Мендруха.

Як скасувати розшук у "Резерв+" дистанційно

За словами адвоката, існує кілька підстав, за яких цей статус "у розшуку" може бути знятий.

Один із варіантів — якщо з моменту фіксації порушення минуло більше одного року. Юрист пояснює, що Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює строки притягнення до адміністративної відповідальності. Тому деякі ТЦК після закінчення цього строку автоматично видаляють інформацію про порушення.

При цьому така практика діє не в усіх територіальних центрах комплектування. Насправді автоматичне зняття статусу застосовується не повсюдно, тому в деяких випадках він може зберігатися.

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Отже, якщо статус не зникає самостійно, Олексій Мендрух рекомендує скористатися функцією звернення "Резерв+". Для цього потрібно відкрити розділ "Послуги" та вибрати пункт "Виправити дані онлайн". У зверненні слід вказати причини, через які особа вважає присвоєний статус помилковим, або зазначити, що з моменту фіксації порушення вже минув один рік.

За словами адвоката, електронні звернення надходять до ТЦК через електронний кабінет військовозобов’язаного і можуть стати підставою для перевірки та перегляду інформації щодо статусу.

Якщо питання не вдалося вирішити ані автоматично, ані через звернення в додатку, то наступним кроком стає подання письмової заяви безпосередньо до самого територіального центру комплектування.

У цьому зверненні потрібно детально викласти обставини справи, обґрунтувати свою позицію та попросити скасувати відповідний статус. За підсумками розгляду ТЦК може як задовольнити вимоги заявника, так і відмовити в їх задоволенні.

Якщо ж відповідь не усуває проблему або звернення не було розглянуто належним чином, громадянин має право захищати свої права в судовому порядку. Однак юрист наголошує, що автоматичне скасування статусу перебування в розшуку передбачено не для всіх випадків і залежить від конкретних обставин, а також від дій відповідного ТЦК.

Як повідомляли Новини.LIVE, ті українці, які оновлювали свої дані через «Резерв+», не мають при собі документів. Це, у свою чергу, може спричинити проблеми під час перевірки даних у місцях без інтернету. У зв’язку з цим важливо зазначити, які документи потрібно мати при собі.

Також ми писали, що юрист пояснив, що робити, якщо додаток «Резерв+» дає збій на кордоні.