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Безкоштовний проїзд для військових — юрист пояснив, хто може скористатись

8 грудня 2023 00:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Безкоштовний проїзд для військових — юрист пояснив, хто може скористатись
Військовий Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські військові за законом можуть скористатися перевагою безкоштовного проїзду міським і міжміським транспортом. Однак не всі бійці можуть розраховувати на такі пільги.

Про це Новини.LIVE розповів керуючий партнер юридичної компанії Winner адвокат Ігор Ясько.

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За словами Яська, всі військовослужбовці в Україні в певному обсязі мають право на транспортні пільги.

"Зокрема, безкоштовний проїзд надається військовим при поїздках у відрядження та у відпустки (якщо це відпустка в межах України), при передислокації або при переведенні на нове місце проходження служби, а також при переїзді на обране місце проживання після звільнення", — пояснив юрист.

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Учасники бойових дій та військові з інвалідністю, яку отримали внаслідок бойових дій, згідно з законом можуть розраховувати на безкоштовний проїзд усіма видами міського транспорту, за винятком таксі.

"Також для цих категорій існують пільги при користуванні міжміським транспортом — залізничним, повітряним, водним та автомобільним. Тут є два варіанти: такі пільговики можуть або придбати раз на рік для себе і своєї родини квитки туди і назад з 50-відсотковою знижкою, або раз на два роки скористуватися такою послугою безкоштовно", — зазначив Ясько.

Військові з інвалідністю через війну можуть отримати безкоштовне автозабезпечення за наявності відповідних медичних показань.

"Автівка видається на десять років, після спливу цього терміну вона має бути замінена на нову. Також держава виплачує компенсації на пальне, ремонт та технічне обслуговування. Особи з інвалідністю внаслідок війни можуть не сплачувати оренду за гаражі для свого транспортного засобу та безкоштовно отримати гараж-стоянку", — додав експерт.

Нагадаємо, що пільги від держави, які є в усіх учасників бойових дій та військових ЗСУ, певною мірою можуть використовувати й члени їхніх родин. Адвокат Ігор Ясько розповів, в яких випадках це передбачено.

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