Бесплатный проезд для военных — юрист объяснил, кто может воспользоваться

Военный Вооруженных сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные по закону могут воспользоваться преимуществом бесплатного проезда по городскому и междугородному транспорту. Однако не все бойцы могут рассчитывать на такие льготы.

Об этом Новини.LIVE рассказал управляющий партнер юридической компании Winner адвокат Игорь Ясько.

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По словам Ясько, все военнослужащие в Украине в определенном объеме имеют право на транспортные льготы.

"В частности, бесплатный проезд предоставляется военным при поездках в командировки и в отпуска (если это отпуск в пределах Украины), при передислокации или при переводе на новое место прохождения службы, а также при переезде на выбранное место жительства после увольнения", — пояснил юрист.

Кто из военных имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Участники боевых действий и военные с инвалидностью, полученною в результате боевых действий, по закону могут рассчитывать на бесплатный проезд на всех видам городского транспорта, за исключением такси.

"Также для этих категорий существуют льготы при пользовании междугородным транспортом — железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным. Здесь есть два варианта: такие льготники могут либо приобрести раз в год для себя и своей семьи билеты туда и обратно с 50-процентной скидкой, или раз на два года воспользоваться такой услугой бесплатно", — отметил Ясько.

Военные с инвалидностью из-за войны могут получить бесплатное автообеспечение при наличии соответствующих медицинских показаний.

"Автомобиль выдается на десять лет, после истечения этого срока он должен быть заменен на новый. Также государство выплачивает компенсации на горючее, ремонт и техническое обслуживание. Лица с инвалидностью в результате войны могут не платить аренду за гаражи для своего транспортного средства и бесплатно получить гараж-стоянку", — добавил эксперт.

Напомним, что льготы от государства, которые есть у всех участников боевых действий и военных ВСУ, в известной степени могут использовать и члены их семей. Адвокат Игорь Ясько рассказал, в каких случаях это предусмотрено.