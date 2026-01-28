Відео
Головна Мобілізація Безстрокова інвалідність — як довго триватиме відстрочка

Безстрокова інвалідність — як довго триватиме відстрочка

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 15:25
Відстрочка особи з інвалідністю - тривалість відстрочки
Особа з інвалідністю на візку. Фото: LexInform

Відстрочка, яку отримала особа з безстроковою інвалідністю, має бути продовжена у автоматичному режимі. Щодо того ж, скільки триватиме така відстрочка від мобілізації, тут думки юристів розділилися.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Продовження відстрочки для особи з інвалідністю

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку від мобілізації за станом здоров’я.

Чоловік наголосив, що він є особою з інвалідністю, причому інвалідність у нього безстрокова.

Громадянин поцікавився, як довго триватиме його відстрочка і чи буде вона продовжуватися автоматично.

Щодо продовження відстрочки, то тут, зазначив адвокат В’ячеслав Кирда, ситуація є максимально простою і зручною для самого громадянина.

"Відстрочка у будь-якому випадку буде продовжуватися автоматично", — запевнив Кирда.

Тривалість такої відстрочки

Коментуючи цю ситуацію, юристи окреслили тривалість відстрочки для особи з безстроковою інвалідністю.

"Відстрочка буде автоматично продовжуватися кожні три місяці", — зазначив адвокат Юрій Айвазян.

Інший адвокат, Євген Олександрович, підкреслив, що часові рамки можуть бути дещо іншими.

"Відстрочка буде автоматично продовжуватися на період продовження дії періоду мобілізації протягом одного року", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібно надати в ТЦК для виправлення даних у питанні відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, коли наявність інших родичів не впливає на оформлення відстрочки для догляду.

інвалідність мобілізація відстрочка ТЦК та СП особа з інвалідністю
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
