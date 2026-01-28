Отсрочка лица с инвалидностью - продолжительность отсрочки

Лицо с инвалидностью на коляске. Фото: LexInform

Отсрочка, которую получил человек с бессрочной инвалидностью, должна быть продлена в автоматическом режиме. Относительно того же, сколько продлится такая отсрочка от мобилизации, здесь мнения юристов разделились.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Продление отсрочки для лица с инвалидностью

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья.

Мужчина отметил, что он является лицом с инвалидностью, причем инвалидность у него бессрочная.

Гражданин поинтересовался, как долго продлится его отсрочка и будет ли она продлеваться автоматически.

Что касается продления отсрочки, то здесь, отметил адвокат Вячеслав Кирда, ситуация максимально проста и удобна для самого гражданина.

"Отсрочка в любом случае будет продолжаться автоматически", — заверил Кирда.

Продолжительность такой отсрочки

Комментируя эту ситуацию, юристы обозначили продолжительность отсрочки для лица с бессрочной инвалидностью.

"Отсрочка будет автоматически продлеваться каждые три месяца", — отметил адвокат Юрий Айвазян.

Другой адвокат, Евгений Александрович, подчеркнул, что временные рамки могут быть несколько иными.

"Отсрочка будет автоматически продлеваться на период продления действия периода мобилизации в течение одного года", — подчеркнул юрист.

