Отсрочка лица с инвалидностью - продолжительность отсрочки

Бессрочная инвалидность — как долго продлится отсрочка
Отсрочка, которую получил человек с бессрочной инвалидностью, должна быть продлена в автоматическом режиме. Относительно того же, сколько продлится такая отсрочка от мобилизации, здесь мнения юристов разделились.
Об этом написали на портале "Юристи.UA".
Продление отсрочки для лица с инвалидностью
К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья.
Мужчина отметил, что он является лицом с инвалидностью, причем инвалидность у него бессрочная.
Гражданин поинтересовался, как долго продлится его отсрочка и будет ли она продлеваться автоматически.
Что касается продления отсрочки, то здесь, отметил адвокат Вячеслав Кирда, ситуация максимально проста и удобна для самого гражданина.
"Отсрочка в любом случае будет продолжаться автоматически", — заверил Кирда.
Продолжительность такой отсрочки
Комментируя эту ситуацию, юристы обозначили продолжительность отсрочки для лица с бессрочной инвалидностью.
"Отсрочка будет автоматически продлеваться каждые три месяца", — отметил адвокат Юрий Айвазян.
Другой адвокат, Евгений Александрович, подчеркнул, что временные рамки могут быть несколько иными.
"Отсрочка будет автоматически продлеваться на период продления действия периода мобилизации в течение одного года", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужно предоставить в ТЦК для исправления данных в вопросе отсрочки.
Добавим, мы сообщали о том, когда наличие других родственников не влияет на оформление отсрочки для ухода.
Читайте Новини.LIVE!