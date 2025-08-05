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Головна Мобілізація Відстрочка для догляду — коли інші родичі не впливають

Відстрочка для догляду — коли інші родичі не впливають

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 20:00
Відстрочка від мобілізації - нюанси відстрочки для догляду за близькими
Чоловік з батьком пенсійного віку. Фото: freepik

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформлює відстрочку від мобілізації для догляду за своїми батьками, то наявність інших родичів не має жодного значення. Це єдиний випадок, коли можна не зважати на такий фактор.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Догляд за родичами дружини

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочки від мобілізації для догляду за родичами дружини.

Юрист Владислав Дерій пояснив у відповіді громадянину,  коли така відстрочка є можливою.

"Якщо мова йде про догляд за матір'ю дружини, то Вам обов'язково потрібно доводити, чому її чоловік та дочка не можуть здійснювати догляд", — наголосив юрист.

Коли наявність інших родичів не має значення

Разом з тим Дерій пояснив, у якій єдиній ситуації інші родичі не впливають на можливість отримання відстрочки від мобілізації.

"Наявність інших родичів не береться до уваги лише в тому випадку, якщо Ви здійснюєте догляд за своїми батьками", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи продовжується відстрочка для догляду за близьким родичем автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надається відстрочка для догляду за чужою людиною.

родина мобілізація відстрочка військовозобов'язані батьки
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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