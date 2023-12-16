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Безугла пропонує позбавляти громадянства українців, які виїхали за кордон від мобілізації

16 грудня 2023 19:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Безугла пропонує позбавляти громадянства українців, які виїхали за кордон від мобілізації
Народна депутатка України Мар'яна Безугла. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народна депутатка України Мар'яна Безугла запропонувала нову ідею. Вона задумалася над позбавленням громадянства та арештом активів українців, які виїхали за кордон від мобілізації. 

Про це Мар'яна Безугла написала у своєму Telegram-каналі.

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Нардепка запитала у своїх підписників, як вони ставляться до того, щоб громадян, які підлягають призову, але виїхали за кордон, позбавити громадянства або арештувати активи.

"Як ви ставитеся до того, щоб громадянам, які підлягають призову, але виїхали за кордон, дати термін на повернення, а у разі неповернення, позбавити громадянства / арештувати активи / інші обмеження?" — написала Безугла.

Вона пропонує віддавати активи сімʼям загиблих військових.

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Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла дослідила тендери, які проводить Генштаб ЗСУ. За її словами, лише протягом 2023 року було закуплено годинників на мільйони гривень. 

Також ми писали, що Мар'яна Безугла знову незадоволена процесами мобілізації та розподілення військових на фронті. За її словами, в Силах оборони приблизно мільйон військовослужбовців, а воює лише 300 тисяч.

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