Безуглая предлагает лишать гражданства украинцев, которые выехали за границу от мобилизации

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Фото: Facebook

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая предложила новую идею. Она задумалась о лишении гражданства и аресте активов украинцев, выехавших за границу от мобилизации.

Об этом Марианна Безуглая написала в своем Telegram-канале.

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Новая идея Безуглой

Нардеп спросила у своих подписчиков, как они относятся к тому, чтобы гражданам, которые подлежат призыву, но выехали за границу, лишить гражданства или арестовать активы.

"Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, подлежащим призыву, но выехавшим за границу, дать срок на возврат, а в случае невозвращения лишить гражданства / арестовать активы / другие ограничения?" — написала Безуглая.

Она предлагает отдавать активы семьям погибших военных.

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая исследовала тендеры, которые проводит Генштаб ВСУ. По ее словам, только в течение 2023 года были закуплены часы на миллионы гривен.

Также мы писали, что Марьяна Безуглая снова недовольная процессами мобилизации и распределения военных на фронте. По ее словам, в Силах обороны около миллиона военнослужащих, а воюет всего 300 тысяч.