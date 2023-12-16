Безуглая предлагает лишать гражданства украинцев, которые выехали за границу от мобилизации
Народный депутат Украины Марьяна Безуглая предложила новую идею. Она задумалась о лишении гражданства и аресте активов украинцев, выехавших за границу от мобилизации.
Об этом Марианна Безуглая написала в своем Telegram-канале.
Новая идея Безуглой
Нардеп спросила у своих подписчиков, как они относятся к тому, чтобы гражданам, которые подлежат призыву, но выехали за границу, лишить гражданства или арестовать активы.
"Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, подлежащим призыву, но выехавшим за границу, дать срок на возврат, а в случае невозвращения лишить гражданства / арестовать активы / другие ограничения?" — написала Безуглая.
Она предлагает отдавать активы семьям погибших военных.
Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая исследовала тендеры, которые проводит Генштаб ВСУ. По ее словам, только в течение 2023 года были закуплены часы на миллионы гривен.
Также мы писали, что Марьяна Безуглая снова недовольная процессами мобилизации и распределения военных на фронте. По ее словам, в Силах обороны около миллиона военнослужащих, а воюет всего 300 тысяч.
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