Безугла розповіла, що буде в законопроєкті про зміну мобілізації в Україні

Народна депутатка України Мар'яна Безугла. Фото: Facebook

Народна депутатка Мар'яна Безугла детально розповіла, що готується у законопроєкті щодо змін процесу мобілізації в Україні. Вона наголосила, що це все ще проєкт, військові подали суто жорсткі норми. Наразі влада опрацьовує реалістичну модель.

Про це Мар'яна Безугла написала у Facebook.

Читайте також:

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

За словами Безуглої, призовник вік по мобілізації буде 25 років, а не 27.

Відстрочку та право на звільнення матимуть:

всі особи з інвалідністю;

ті, хто мають троє і більше дітей;

якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один має відстрочку і право на звільнення (чоловік або жінка). Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку;

якщо у сім’ї особа неповнолітня з інвалідністю;

якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка);

опікуни особи з інвалідністю 1-3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною;

вагітні жінки та жінки в декрет;

тільки діючі нардепи (всіх колишніх прибрали);

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Право на відстрочку зможуть отримати:

здобувачі послідовної вищої освіти, яким близько 30 років;

всі науковці з вченими званням;

всі викладачі, які працюють на повну ставку.

Не підлягатимуть мобілізації 6 місяців протягом звільнення:

строковики;

хто був мобілізований та звільнений.

Підлягатимуть мобілізації тільки за бажанням:

особи з інвалідністю;

особи, звільнені з полону.

Підстава для звільнення:

які побували в полоні (недобровільно);

генерали за рішенням військового керівництва;

які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців (опрацьовується);

які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (громадяни віком 18-25 років).

Військовий облік

Законопроєкт хоче забрати право на відстрочку та поставити на військовий облік:

поліцейських;

БЕБ;

державну пенітенціарну службу.

Строкова служба

За словами Безуглої, строкової служби не буде, а строковиків звільнять. Вони перейдуть в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років).

Підготовка до захисту Вітчизни

"Вводиться базова загальновійськова підготовка до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років (за бажанням спеціальна базова загальновійськова підготовка за спеціальностями перелік яких визначається Міноборони)", — розповіла нардепка.

Процес мобілізації:

місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше;

мобілізація транспортних засобів — розширення на всіх, крім фізичних осіб.

До того ж під час воєнного стану хочуть обмежити права ухилянтів та посилити участі національної поліції.

Нові обов’язки військовозобовʼязаних громадян:

надати дані про місце проживання роботодавцю;

пройти медогляд під час мобілізації;

самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних;

постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.

Військовий облік:

сертифікат захисника, який може відображатися в "Дії";

військовий облік за кордоном — визначає КМУ.

Рекрутинг

За словами Безуглої, рекрутних буде ЦНАПі, центрах зайнятості та центрах рекрутингу. Вона зазначила, що це відбуватиметься лише добровільно. Прямий призов у військові частини буде через рекрутинг.

Військова служба:

мобілізований під час підготовки — рекрут (не можна задіяти, крім підготовки; визначаються можливості, фізична спроможність, фактична придатність; менше грошове забезпечення). Повністю прибирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт. Якщо рекрут не проходить етап підготовки, то його можна звільнити без додаткових витрат для держави;

не буде категорії "обмежено придатний". Залишаються тільки придатні і непридатні.

Соціальний захист:

відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити;

відпустка 90 днів (без поділу на частини) для тих, хто служить понад 24 місяців, з них 12 місяців в зоні бойових дій;

перелік сімейних обставин для звільнення визначаються Законом.

Вручення повісток:

в ТЦК СП представниками ТЦК СП;

за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими;

за місцем роботи представниками ТЦК СП, поліцейськими;

в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими;

Що потрібно буде робити жінкам:

стають на військовий облік (порядок обліку визначається Міноборони);

проходять базову загальновійськову підготовку;

під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби;

звільняються від проходження базової військової підготовки;

у зв’язку із вагітністю;

у зв’язку з доглядом за дитиною.

Наразі влада допрацьовує непокору, логістичне забезпечення військ під час дії воєнного стану із залученням цивільних організацій, приватні військові консалтингові компанії та мобілізацію держслужбовців.

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, мобілізований українець може самостійно обрати місце служби. Частина українських підрозділів шукають потрібних їм людей через власні сторінки чи завдяки платформі Lobby X.