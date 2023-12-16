Безуглая рассказала, что будет в законопроекте об изменении мобилизации в Украине

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая. Фото: Facebook

Народная депутат Марьяна Безуглая подробно рассказала, что готовится в законопроекте об изменениях процесса мобилизации в Украине. Она подчеркнула, что это все еще проект, военные представили сугубо жесткие нормы. В настоящее время власти прорабатывают реалистичную модель.

Об этом Марьяна Безуглая написала в Facebook.

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Законопроект о мобилизации в Украине

По словам Безуглой, призывной возраст по мобилизации будет 25 лет, а не 27.

Отсрочку и право на увольнение будут иметь:

все лица с инвалидностью;

имеющие трое и более детей;

если двое военнослужащих имеют ребенка, то один имеет отсрочку и право на увольнение (мужчина или женщина). То есть если женщина решает пойти на военную службу, то мужчина таким образом может получить отсрочку;

если в семье лицо несовершеннолетнее с инвалидностью;

если совершеннолетний недееспособный ребенок с инвалидностью/жена или муж/родители жены или мужа 1-2 группы (при этом лицо с инвалидностью само выбирает кому отсрочка);

опекуны лица с инвалидностью 1-3 групп, признанной в судебном порядке недееспособным;

беременные женщины и женщины в декрете;

только действующие нардепы (всех бывших убрали);

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или отпора вооруженной агрессии против Украины.

Право на отсрочку смогут получить:

соискатели последовательного высшего образования, которым около 30 лет;

все ученые с учеными званием;

все преподаватели, работающие на полную ставку.

Не будут подлежать мобилизации 6 месяцев в течение увольнения:

срочники;

кто был мобилизован и уволен.

Подлежат мобилизации только по желанию:

лица с инвалидностью;

лица, освобожденные из плена.

Основание для увольнения:

побывавшие в плену (недобровольно);

генералы по решению военного руководства;

прослужившие во время действия военного положения 36 месяцев (прорабатывается);

заключившие краткосрочный контракт во время мобилизации (граждане в возрасте 18-25 лет).

Военный учет

Законопроект хочет забрать право на отсрочку и поставить на военный учет:

полицейских;

БЭБ;

государственную пенитенциарную службу.

Срочная служба

По словам Безуглой, срочной службы не будет, а срочников уволят. Они перейдут в мобилизационный ресурс в соответствии с общими правилами (с 25 лет).

Подготовка к защите Отечества

"Вводится базовая общевойсковая подготовка до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет (по желанию специальная базовая общевойсковая подготовка по специальностям перечень которых определяется Минобороны)", — рассказала нардеп.

Процесс мобилизации:

местные государственные органы, администрации обязаны, а не способствуют мобилизации, как раньше;

мобилизация транспортных средств — расширение на всех, кроме физических лиц.

К тому же во время военного положения хотят ограничить права уклонистов и усилить участие национальной полиции.

Новые обязанности военнообязанных граждан:

предоставить данные о местожительстве работодателю;

пройти медосмотр во время мобилизации;

самостоятельно явиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных;

постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВУД) во время действия военного положения.

Военный учет:

сертификат защитника, который может отображаться в "Дії";

военный учет за границей — определяет КМУ.

Рекрутинг

По словам Безуглой, рекрутными будут ЦНАПы, центры занятости и центры рекрутинга. Она отметила, что это будет только добровольно. Прямой призыв в воинские части будет через рекрутинг.

Военная служба:

мобилизованный во время подготовки - рекрут (нельзя задействовать, кроме подготовки; определяются возможности, физическая способность, фактическая пригодность; меньшее денежное обеспечение). Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт. Если рекрут не проходит этап подготовки, то его можно уволить без дополнительных затрат для государства;

не будет категории "ограниченно годный". Остаются только годные и непригодные.

Социальная защита:

отпуск 90 дней (без разделения на части) после плена для продолжающих служить;

отпуск 90 дней (без разделения на части) для тех, кто служит более 24 месяцев, из них 12 месяцев в зоне боевых действий;

перечень семейных обстоятельств для увольнения определяются Законом.

Вручение повесток:

в ТЦК СП представителями ТЦК СП;

по месту жительства представителями ТЦК СП, полицейскими;

по месту работы представителями ТЦК СП, полицейскими;

в общественных местах представителями ТЦК СП, полицейскими;

Что нужно будет делать женщинам:

становятся на воинский учет (порядок учета определяется Минобороны);

проходят базовую общевойсковую подготовку;

во время действия военного положения привлекаются к прохождению военной службы;

освобождаются от прохождения базовой военной подготовки;

в связи с беременностью;

в связи с уходом за ребенком.

Сейчас власть дорабатывает неповиновение, логистическое обеспечение войск во время действия военного положения с привлечением гражданских организаций, частные военные консалтинговые компании и мобилизацию госслужащих.

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Пост Безуглой. Фото: скриншот

Напомним, мобилизованный украинец может самостоятельно выбрать место службы. Часть украинских подразделений ищут нужных людей через собственные страницы или благодаря платформе Lobby X.