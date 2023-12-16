Умєров хоче більшого сприяння мобілізації від місцевої влади

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що очікує більшого сприяння мобілізації від місцевої влади. За його словами, українці мають бути навчені та підготовлені.

Про це Рустем Умєров сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, передає "Українська правда".

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Умєров заявив, що влада повинна змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву.

"Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені. Очікуємо від органів місцевого самоврядування ще більшого сприяння мобілізаційній роботі", — додав міністр оборони.

Нагадаємо, командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Петро Горбатенко з позивним "Ролло" відповів на запитання про те, які зміни мають провести в правилах щодо мобілізації в Україні. На його думку, така процедура має бути жорсткішою.

Також ми писали, народні депутати України працюють над великим законопроєктом про мобілізацію, у якому планують зокрема прописати норми призову до ЗСУ студентів, науковців і працівників сфери освіти, які працюють не на повну ставку.

Додамо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що голова селищної ради має право підписувати повістки. Також він особисто може їх формувати.