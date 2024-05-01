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Бійці бригади "Азов" розповіли, скільки платять операторам БпЛА

1 травня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Бійці бригади "Азов" розповіли, скільки платять операторам БпЛА
Боєць бригади "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої лави операторів безпілотних літальних апаратів. Фахівцю обіцяють платити від 25 000 до 125 000 грн, а також доплачувати 3300 грн/день за виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 29 квітня.

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Скриншот вакансії оператор БпЛА в бригаді "Азов" на Work.ua

Чим займається оператор БпЛА

Оператор безпілотника в бригаді "Азов" виконуватиме такі обов'язки:

  • виявлення та знищення ворога;
  • коригування артилерійського вогню;
  • повітряна розвідка;
  • дешифрування відеоматеріалів;
  • знищення противника дронами зі скидами.

Щоб працювати на посаді оператора БпЛА потрібно мати:

  • теоретичну та практичну базову підготовку з БпЛА (складові частини дрона, топографія, пряма трансляція, антени тощо);
  • досвід керування БпЛА;
  • буде перевагою досвід управління БпЛА під впливом дії РЕБ.
Скільки отримують оператори БпЛА
Боєць бригади "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Крім того, спеціаліст повинен мати певні психологічні якості, щоб зайняти місце оператора БпЛА, серед них — фізична та психологічна витривалість, а також готовність працювати в зоні активних бойових дій.

Натомість азовці пропонують офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом, можливість переведення чинних військових, оплату праці від 25 000 до 125 000 грн. Також за можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій бійці обіцяють грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

Де можна влаштуватися оператором БпЛА
Боєць бригади "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Які фахівці потрібні бригаді "Азов"

Нагадаємо, що "Азов" шукає кухарів. Кандидат на посаду повинен мати відповідну освіту, медичну книжку, бажаний досвід роботи від одного року.

Також ми писали, що азовці пропонують роботу психологам. Потрібні спеціалісти, які мають повну базову психологічну освіту і досвід роботи у кризових ситуаціях. Перевагою для кандидата на посаду буде наявність офіцерського військового звання.

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