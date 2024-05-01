Бойцы бригады "Азов" рассказали, сколько платят операторам БпЛА

Боец бригады "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои ряды операторов беспилотных летательных аппаратов. Специалисту обещают платить от 25 000 до 125 000 грн, а также доплачивать 3300 грн/день за исполнение обязанностей в зоне боевых действий.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 29 апреля.

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Скриншот вакансии оператор БпЛА в бригаде "Азов" на Work.ua

Чем занимается оператор БпЛА

Оператор беспилотника в бригаде "Азов" будет выполнять следующие обязанности:

обнаружение и уничтожение врага;

корректировка артиллерийского огня;

воздушная разведка;

дешифрование видеоматериалов;

уничтожение противника дронами со сбросами.

Чтобы работать на должности оператора БпЛА, нужно иметь:

теоретическую и практическую базовую подготовку по БпЛА (составные части дрона, топография, прямая трансляция, антенны и т.п.);

опыт управления БпЛА;

будет преимуществом опыт управления БпЛА под влиянием действия РЭБ.

Боец бригады "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Кроме того, специалист должен обладать определенными психологическими качествами, чтобы занять место оператора БпЛА, в том числе — физическая и психологическая выносливость, а также готовность работать в зоне активных боевых действий.

Азовцы предлагают официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту, возможность перевода действующих военных, оплату труда от 25 000 до 125 000 грн. Также за возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий бойцы обещают денежную надбавку в размере 3300 грн/день.

Боец бригады "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Какие специалисты нужны бригаде "Азов"

Напомним, что "Азов" ищет поваров. Кандидат на должность должен иметь соответствующее образование, медицинскую книгу, желаемый опыт работы от одного года.

Также мы писали, что азовцы предлагают работу психологам. Нужны специалисты, имеющие полное психологическое образование и опыт работы в кризисных ситуациях. Преимуществом для кандидата на должность будет наличие офицерского военного звания.