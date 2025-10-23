Онлайн-переведення між Нацгвардією та ЗСУ стало доступним

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Відтепер воїни можуть перевестися між Національною гвардією та Збройними силами України онлайн. Подати рапорт на зміну місця служби можна через застосунок "Армія+".

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у четвер, 23 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Онлайн переведення між Нацгвардією та ЗСУ

Клименко зауважив, що Кабмін спростив процедуру на швидку, прозору та без затягувань. За його словами, протягом 48 годин командир повинен дати відповідь, якщо цього не стається, то переведення погоджується автоматично.

Далі відбувається перевірка кадрової служби, яка триватиме до семи днів, а також ще максимум 30 днів — до наказу про переведення.

За словами Клименка, рапорт подається в розділі "Зміна місця служби". Він розповів, що додається до заяви:

копія військового квитка/посвідчення офіцера/службового посвідчення НГУ;

рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення.

"Важливо: переведення з бойових частин у тил — тільки за висновком ВЛК, якщо поточна посада не відповідає стану здоров’я", — зауважив міністр.

Він додав, що цифровізація кадрових процесів — це про довіру та справедливість, оскільки кожен має служити там, де його досвід та сила необхідні державі.

Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в "Армії+" запустили новий навчальний курс із такмеду, заняття для якого проводять інструктори 4-го окремого медичного батальйону.

Раніше, додаток "Армія+" оновили до версії 2.5.0, яка робить подання рапортів і документів значно простішим для військовослужбовців.