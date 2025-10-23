Відео
Головна Мобілізація Бійці можуть перевестися між Нацгвардією та ЗСУ онлайн — деталі

Бійці можуть перевестися між Нацгвардією та ЗСУ онлайн — деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 19:39
Оновлено: 19:57
Онлайн-переведення між Нацгвардією та ЗСУ стало доступним
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Відтепер воїни можуть перевестися між Національною гвардією та Збройними силами України онлайн. Подати рапорт на зміну місця служби можна через застосунок "Армія+".

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram у четвер, 23 жовтня.

Читайте також:

Онлайн переведення між Нацгвардією та ЗСУ

Клименко зауважив, що Кабмін спростив процедуру на швидку, прозору та без затягувань. За його словами, протягом 48 годин командир повинен дати відповідь, якщо цього не стається, то переведення погоджується автоматично.

Далі відбувається перевірка кадрової служби, яка триватиме до семи днів, а також ще максимум 30 днів — до наказу про переведення.

За словами Клименка, рапорт подається в розділі "Зміна місця служби". Він розповів, що додається до заяви: 

  • копія військового квитка/посвідчення офіцера/службового посвідчення НГУ;
  • рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення.

"Важливо: переведення з бойових частин у тил — тільки за висновком ВЛК, якщо поточна посада не відповідає стану здоров’я", — зауважив міністр.

Він додав, що цифровізація кадрових процесів — це про довіру та справедливість, оскільки кожен має служити там, де його досвід та сила необхідні державі.

null
Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, в "Армії+" запустили новий навчальний курс із такмеду, заняття для якого проводять інструктори 4-го окремого медичного батальйону.

Раніше, додаток "Армія+" оновили до версії 2.5.0, яка робить подання рапортів і документів значно простішим для військовослужбовців.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
