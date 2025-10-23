Онлайн-перевод между Нацгвардией и ВСУ стал доступен

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Отныне воины могут перевестись между Национальной гвардией и Вооруженными силами Украины онлайн. Подать рапорт на смену места службы можно через приложение "Армия+".

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram в четверг, 23 октября.

Онлайн перевод между Нацгвардией и ВСУ

Клименко отметил, что Кабмин упростил процедуру на быструю, прозрачную и без затяжек. По его словам, в течение 48 часов командир должен дать ответ, если этого не происходит, то перевод соглашается автоматически.

Далее происходит проверка кадровой службы, которая продлится до семи дней, а также еще максимум 30 дней — до приказа о переводе.

По словам Клименко, рапорт подается в разделе "Изменение места службы". Он рассказал, что прилагается к заявлению:

копия военного билета/удостоверения офицера/служебного удостоверения НГУ;

рекомендательное письмо от части, куда планируется перевод.

"Важно: перевод из боевых частей в тыл — только по заключению ВВК, если текущая должность не соответствует состоянию здоровья", — отметил министр.

Он добавил, что цифровизация кадровых процессов — это о доверии и справедливости, поскольку каждый должен служить там, где его опыт и сила необходимы государству.

Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, в "Армии+" запустили новый учебный курс по такмеду, занятия для которого проводят инструкторы 4-го отдельного медицинского батальона.

Ранее, приложение "Армия+" обновили до версии 2.5.0, которая делает подачу рапортов и документов значительно проще для военнослужащих.