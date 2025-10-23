Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Бойцы могут перевестись между Нацгвардией и ВСУ онлайн — детали

Бойцы могут перевестись между Нацгвардией и ВСУ онлайн — детали

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 19:39
обновлено: 19:57
Онлайн-перевод между Нацгвардией и ВСУ стал доступен
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Отныне воины могут перевестись между Национальной гвардией и Вооруженными силами Украины онлайн. Подать рапорт на смену места службы можно через приложение "Армия+".

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram в четверг, 23 октября.

Реклама
Читайте также:

Онлайн перевод между Нацгвардией и ВСУ

Клименко отметил, что Кабмин упростил процедуру на быструю, прозрачную и без затяжек. По его словам, в течение 48 часов командир должен дать ответ, если этого не происходит, то перевод соглашается автоматически.

Далее происходит проверка кадровой службы, которая продлится до семи дней, а также еще максимум 30 дней — до приказа о переводе.

По словам Клименко, рапорт подается в разделе "Изменение места службы". Он рассказал, что прилагается к заявлению:

  • копия военного билета/удостоверения офицера/служебного удостоверения НГУ;
  • рекомендательное письмо от части, куда планируется перевод.

"Важно: перевод из боевых частей в тыл — только по заключению ВВК, если текущая должность не соответствует состоянию здоровья", — отметил министр.

Он добавил, что цифровизация кадровых процессов — это о доверии и справедливости, поскольку каждый должен служить там, где его опыт и сила необходимы государству.

null
Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, в "Армии+" запустили новый учебный курс по такмеду, занятия для которого проводят инструкторы 4-го отдельного медицинского батальона.

Ранее, приложение "Армия+" обновили до версии 2.5.0, которая делает подачу рапортов и документов значительно проще для военнослужащих.

МВД война ВСУ армия Игорь Клименко Нацгвардия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации