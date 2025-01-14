Андрій Білецький пояснив, як служать бійці з гепатитом і ВІЛ

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: скриншот

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький повідомив, що через недбалу роботу військово-лікарських комісій до лав Збройних сил України потрапляють люди з гепатитом і ВІЛ. Втім, навіть такі люди показують на полі бою результати, що вражають, якщо навчити їх належним чином.

Про це Білецький розповів в інтерв'ю на YouTube-каналі PRESSING.

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До бригад потрапляють люди із захворюваннями

"Завдяки нашому "прекрасному" ВЛК до нас потрапила якась кількість людей з гепатитами важкої форми. В бригадах їх чимало. У нас (в Третій штурмовій. — Ред.) їх небагато. Є ВІЛ-інфіковані. Але є такі, які сказали: "Хлопці, ми хочемо. Ми готові на що завгодно", — розповів військовий.

Білецький наголосив, що, попри важкі обставини, бійці, які мали хвороби, зуміли самоорганізуватися. Вони вправно воюють і виконують бойові завдання.

"Коли так багато з гепатитом, то під час поранень, під час надання допомоги, така проблема перетворюється в епідемію. Але вони зібрали свої підрозділи, своїх медиків. Провели кілька таких штурмів, що там вся бригада хлопала", — розповів Білецький.

Командир Третьої штурмової зазначив, що суспільство не має уявлення про те, як перебувають на військовій службі і війні люди з хворобами. Втім, і таких людей можна залучити до виконання бойових завдань.

"Люди не розуміють, що ці, хто потрапили з хворобами, не усі були добровольцями. Але їх можна поставити на рейки, вони виконують задачі, вони зазнають мінімальних втрат", — розповів військовий.

Також командир зазначив, що у його підрозділі завжди приділяли велику увагу саме підготовці бійців. У тому числі й тих, які мають вади здоров'я.

"Кого завгодно можна навчити", — підкреслив Білецький.

Також Білецький заявив, що ніколи не претендував на посаду Головнокомандувача ЗСУ. За його словами, чутки, які ширяться з цього приводу, — "це повний абсурд".

Окрім того, Білецький наголосив на потребі реформ в армії у 2025 році. Він додав, що науково-технічна революція на фронті вимагає змін у Силах оборони.