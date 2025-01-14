Андрей Белецкий объяснил, как служат бойцы с гепатитом и ВИЧ

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий. Фото: скриншот

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий сообщил, что из-за халатной работы военно-врачебных комиссий в ряды Вооруженных сил Украины попадают люди с гепатитом и ВИЧ. Впрочем, даже такие люди показывают поразительные результаты на поле боя, если научить их должным образом.

Об этом Билецкий рассказал в интервью на YouTube канале PRESSING.

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В бригады попадают люди с заболеваниями

"Благодаря нашему "прекрасному" ВЛК к нам попало какое-то количество людей с гепатитами тяжелой формы. В бригадах их немало. У нас (в Третьей штурмовой. — Ред.) их немного. Есть ВИЧ-инфицированные. Но есть такие, которые сказали: "Ребята, мы хотим. Мы готовы на что угодно", — рассказал военный.

Билецкий отметил, что, несмотря на тяжелые обстоятельства, бойцы, у которых были болезни, сумели самоорганизоваться. Они умело воюют и выполняют боевые задания.

"Когда так много с гепатитом, то во время ранений, во время оказания помощи такая проблема превращается в эпидемию. Но они собрали свои подразделения, своих медиков. Провели несколько таких штурмов, что там вся бригада хлопала", — рассказал Билецкий.

Командир Третьей штурмовой отметил, что у общества нет представления о том, как пребывают на военной службе и войне люди с болезнями. Впрочем, и таких людей можно привлечь для выполнения боевых задач.

"Люди не понимают, что попавшие с болезнями не все были добровольцами. Но их можно поставить на рельсы, они выполняют задачи, они несут минимальные потери", — рассказал военный.

Также командир отметил, что в его подразделении всегда уделялось большое внимание именно подготовке бойцов. В том числе и имеющих пороки здоровья.

"Кому угодно можно научить", — подчеркнул Билецкий.

Также Билецкий заявил, что никогда не претендовал на должность Главнокомандующего ВСУ. По его словам, слухи, которые ходят по этому поводу — "это полный абсурд".

Кроме того, Билецкий отметил необходимость реформ в армии в 2025 году. Он добавил, что научно-техническая революция на фронте требует изменений в Силах обороны.